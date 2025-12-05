Погода на январь 2026: прогноз для всех регионов Украины

По данным RusMeteo, январь 2026 года в Украине ожидается типичным зимним месяцем с преобладанием морозной погоды, возможными снегопадами и вариациями температур в зависимости от региона. Читай в материале, какая будет погода в январе 2026 года и ожидать ли больших осадков первого месяца зимы.

Прогноз погоды на январь 2026: все регионы Украины

Погода на январь 2026: север Украины

В северных регионах январь традиционно холодный с умеренными осадками. Средняя температура будет колебаться от -7°C ночью до -2°C днем, с возможными заморозками до -15°C в отдельные дни. Осадки ожидаются на уровне 36 мм преимущественно в виде снега, что может привести к образованию устойчивого снежного покрова.

Погода на январь 2026 года: центр Украины

В центральной части страны январь станет одним из самых холодных месяцев года. Средняя температура: от -9°C ночью до -3°C днем, с риском сильных морозов. Осадки составят около 43 мм, в основном снег, однако возможны гололедица и туманы.

Прогноз погоды в январе 2026 года: запад Украины

Западные регионы будут ощущать более умеренную зиму по сравнению с другими частями страны. Средняя температура: от -7°C ночью до 0°C днем, с ожидаемыми осадками в 33 мм. В горных районах, таких как Карпаты, возможны сильные снегопады.

Какова погода в январе 2026: восток Украины

На востоке январь обещает быть более строгим, чем на западной части страны, с низкими температурами. Средняя температура будет примерно такой: от -9°C ночью до -3°C днем, а осадки прогнозируются на уровне 40 мм. Ожидаются снежные бури и сильный ветер.

Погода на январь 2026: юг Украины

У южных регионов будет самая мягкая зима. Средняя температура будет колебаться не слишком сильно: от -4°C ночью до +2°C днем ​​с осадками на уровне 27 мм. Возможны дожди вместо снега, особенно на тех территориях, которые ближе к морю.

Однако следует следить за обновлениями, поскольку реальная погода может отличаться из-за климатических изменений, а погоду на долгосрочные перспективы предусмотреть невозможно.

