В преддверии Нового года 2026 года метеорологи предоставляют долгосрочный прогноз на 31 декабря 2025 года, основываясь на статистических данных за последние годы.

По информации с портала RusMeteo, зима в Украине обещает быть относительно мягкой, с температурами выше нормы во многих регионах. Подробный обзор погоды на 31 декабря для регионов Украины — в материале.

Погода на Новый год 2026 по регионам Украины

Снег на новогоднюю ночь маловероятен в большинстве городов, поскольку прогнозы показывают плюсовые температуры днем ​​и около нуля ночью, что способствует дождю или мокрому снегу, но без существенных осадков.

Погода на 31 декабря 2025: центральная и северная Украина

В столице 31 декабря ожидается день с температурой +3°C, а ночь на 1 января 2026 — +1°C, и осадки не прогнозируются. Снег в центральной части страны маловероятен из-за плюсовых показателей, но возможен легкий морозец ночью.

Прогноз погоды на Новый год 2026: западная Украина.

В западной части страны ожидается примерно день 31 декабря +5°C, а ночью — -1°C. К примеру, во Львове будет солнечная погода, тогда как ближе к горной местности возможны осадки в виде снега.

В общем, новогодняя ночь пройдет спокойно, с возможным лёгким морозом, но без значительных погодных сюрпризов.

Погода на Новый год 2026: южная Украина

На юге, в Одессе, 31 декабря днем ​​ожидается +7°C, а ночью — -1°C. Осадки, ветер и сильная влажность не предполагаются.

В новогоднюю ночь возможен легкий мороз, но без осадков — это было бы идеально для уличных празднований, если бы в Украине не был введен комендантский час в связи с агрессией РФ.

Погода 31 декабря 2025 года: восточная Украина

В Днепре день 31 декабря прогнозируется с +2°C, а ночь прогнозируется с 0°C. Новогодняя ночь может быть достаточно влажной, но без значительных изменений снега или дождя — то есть осадков можно не ожидать.

В целом, 31 декабря 2025 и в ночь на 1 января 2026 в Украине не ожидается аномальных холодов. Днем 31 декабря температура воздуха будет колебаться от +3°C до +5°C. Это означает, что в большинстве регионов, особенно в центральных и южных областях, сильных морозов днем ​​не предвидится.

В самую новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января) столбики термометров несколько опустятся. Ожидается снижение температуры до 0…-5°C, что будет типичным проявлением холодного времени года.

