Погода на декабрь 2025 в Украине: ждать ли снег и холод

Зима 2025–2026 годов в Украине обещает быть холодной, а погода в декабре 2025 года — переменчивой. Синоптики отмечают, что начало месяца будет мягким, с дождями и мокрым снегом, но к концу декабря придет настоящее похолодание.

Специалисты MkWeather прогнозируют, что погода в декабре в Украине станет первым сигналом приближающейся арктической зимы. Температура будет постепенно снижаться, а уже со второй половины месяца ожидаются морозы до –7°С ночью.

Прогноз погоды на декабрь 2025: чего ждать украинцам

По словам заслуженного метеоролога Украины Вазири Мартазиновой, декабрь будет влажным: прогноз указывает на значительное количество осадков и постепенное понижение температуры.

В частности, с 11 по 13 декабря ожидаются самые интенсивные осадки в виде мокрого снега. В конце месяца температура понизится, однако сильных морозов в новогоднюю ночь не предвидится.

Детальный прогноз погоды на декабрь 2025

В начале месяца, с 1 по 5 декабря, погода в Украине будет мягкой и относительно стабильной. Температура днем будет колебаться от +1 до +3°C, ночью — около 0°C. Временами возможен мокрый снег или дождь, но серьёзных морозов не ожидается.

В период с 6 по 14 декабря в стране будет преобладать пасмурная погода с небольшим снегом. Температура днем останется в пределах 0…+2°C, ночью — до –2°C. Местами возможны кратковременные прояснения, однако в целом будет сыро и по-зимнему.

Середина декабря (15–21 число) пройдет под знаком легких морозов. В это время температура ночью опустится до –3°C, днем будет держаться около 0°C. С 18 по 20 декабря прогнозируется снег и мокрый снег, а 19 декабря, в День святого Николая, может даже потеплеть до +5°C с дождем.

В конце месяца, с 22 по 31 декабря, погода останется переменчивой: будут чередоваться осадки, дождь и снег, а температура днем — в пределах +2…+5°C, ночью — 0…+1°C.

Перед Новым годом, 30–31 декабря, ожидается небольшое похолодание — около +1°C днем, частичное солнце и отсутствие сильных осадков.

Главное фото: Юлия Хоменко.

Напомним, недавние ливни в Одессе, которые превратили улицы в реки, — лишь одно из проявлений новой климатической реальности, в которой оказалась вся Украина.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!