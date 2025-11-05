Погода на грудень 2025 в Україні: чи чекати сніг і холод

Зима 2025–2026 в Україні обіцяє бути холодною, а погода на грудень 2025 року — мінливою. Синоптики зазначають, що початок місяця буде м’яким, із дощами та мокрим снігом, але до кінця грудня прийде справжнє похолодання.

Фахівці MkWeather прогнозують, що погода на грудень в Україні стане першим сигналом прийдешньої арктичної зими. Температура поступово знижуватиметься, а вже з другої половини місяця очікуються морози до –7°С уночі.

Прогноз погоди на грудень 2025: чого чекати українцям

За словами заслуженої метеорологині України Вазірі Мартазінової, грудень буде вологим: прогноз свідчить про значну кількість опадів і поступове зниження температури.

Зокрема, з 11 по 13 грудня очікуються найінтенсивніші опади у вигляді мокрого снігу. Наприкінці місяця температура знизиться, однак сильних морозів у новорічну ніч не буде.

Детальний прогноз погоди на грудень 2025

На початку місяця, з 1 по 5 грудня, погода в Україні буде м’якою та відносно стабільною. Температура вдень коливатиметься від +1 до +3°C, уночі — близько 0°C. Час від часу випадатиме мокрий сніг або дощ, але серйозних морозів не очікується.

У період з 6 по 14 грудня в країні переважатиме похмура погода з невеликим снігом. Температура вдень залишатиметься в межах 0…+2°C, уночі — до –2°C. Подекуди можливі короткі прояснення, однак загалом буде волого й зимово.

Середина грудня (15–21 число) пройде під знаком легких морозів. У цей час температура вночі знизиться до –3°C, удень триматиметься біля 0°C. З 18 по 20 грудня прогнозується сніг і мокрий сніг, а 19 грудня, у День святого Миколая, може навіть потеплішати до +5°C із дощем.

Наприкінці місяця, з 22 по 31 грудня, погода залишатиметься мінливою: чергуватимуться опади, дощ і сніг, а температура вдень — у межах +2…+5°C, уночі — 0…+1°C.

Перед Новим роком, 30–31 грудня, очікується невелике похолодання — близько +1°C удень, часткове сонце і відсутність сильних опадів.

Головне фото: Юлія Хоменко.

Нагадаємо, нещодавні зливи в Одесі, що перетворили вулиці на ріки, — лише один із проявів нової кліматичної реальності, в якій опинилася вся Україна.

