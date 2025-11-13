Почему в Украине становится меньше снега и увидим ли мы настоящую зиму в этом году

Снег в декабре уже давно перестал быть гарантией украинской зимы. То, что раньше начиналось с белых тротуаров и мокрых варежек, теперь все чаще напоминает мрачную осень без мороза и без осадков. Но почему снега становится все меньше и когда же наконец ждать первых снежинок?

Об этом рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, который отслеживает тенденции последних десятилетий и говорит: Зимы меняются быстрее, чем мы привыкли замечать.

Снега стало почти в полтора раза меньше

Европейские зимы стремительно сокращаются: по данным спутниковой аналитики Copernicus, за последние 20 лет сезон уменьшился в среднем на 24 дня. Украина не исключение — наш холодный период тоже стал теплее и короче.

По словам Постриганя, только в Украине за 15 лет высота снежного покрова уменьшилась почти в полтора раза.

— Повышение среднесезонной температуры холодного периода на 1,4 градуса не проходит бесследно. Только за последние 15 лет высота снежного покрова уменьшилась в нашей местности почти в полтора раза. Дата появления первого снега сместилась со второй половины ноября на третью декаду октября, — говорит он.

Украина теряет весеннюю воду

Снег — это не только про зиму и праздники. Это ключевой источник весенней воды для рек и подземных вод. И именно этого ресурса Украина начинает стремительно недополучать.

— Сегодня снег больше не является надежным источником воды. Это уже ощущают водохозяйственный комплекс, сельское хозяйство, энергетика. Особенно остро проблема проявляется в обмелении и пересыхании колодцев, что уже стало болезненной темой для местных жителей, — объясняет синоптик.

Температурные качели и гололедица — новая норма

Меньше снега не означает меньше проблем. Украина все чаще получает резкие перепады температур: дождь → снег → оттепель → гололедица.

— Мы наблюдаем резкие колебания температуры, когда дождь переходит в снег, а оттепель — в подмерзание и гололедицу. Такие качели создают опасный каток на дорогах и серьезно усложняют работу транспорта и энергетической инфраструктуры, — добавляет Постригань.

Еще одна тенденция — поздние снегопады весной. Например, 4 апреля 2015 года в Умани и Звенигородке слой снега достигал 15–17 см.

Будет ли похолодание в ноябре

Одна из численных моделей прогнозирует возможное серьезное похолодание в третьей декаде ноября — даже с шансами войти в топ-4 самых сильных за 70 лет. Но синоптик советует не делать поспешных выводов.

— Прогноз погоды с самой высокой сбываемостью — на 1–3 суток, далее с каждым днем точность снижается. Такие реальные дела, и это не особенность наших расчетов — в Германии и Бельгии такие же процедуры, — подчеркивает он.

Постригань просит не доверять громким заголовкам и “народным” прогнозам из соцсетей.

Когда ждать снег

Несмотря на все климатические изменения и теплые осенние недели, вопрос, когда же наконец пойдет снег, остается главным для многих украинцев. Но синоптик советует не ждать быстрого перехода к зимнему режиму — атмосфера пока не готова к настоящему похолоданию.

— До конца недели на погоду будет влиять антициклон из Европы, путь холода в наши широты перекрыт. Поэтому о снежном покрове говорить преждевременно. Однако зима впереди, — подытожил начальник гидрометцентра.

Напомним, недавние ливни в Одессе, которые превратили улицы в реки, — лишь одно из проявлений новой климатической реальности, в которой оказалась вся Украина.

