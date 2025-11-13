Чому в Україні меншає снігу — і чи побачимо справжню зиму цього року

Сніг у грудні вже давно перестав бути гарантією української зими. Те, що раніше починалося з білих тротуарів і мокрих рукавиць, тепер дедалі частіше нагадує похмуру осінь без морозу і без опадів. Але чому снігу стає все менше — і коли ж нарешті чекати перших сніжинок?

Про це розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, який відстежує тенденції останніх десятиліть і каже: зими змінюються швидше, ніж ми звикли помічати.

Снігу стало майже у півтора раза менше

Європейські зими стрімко коротшають: за даними супутникової аналітики Copernicus, за останні 20 років сезон скоротився в середньому на 24 дні. Україна не виняток — наш холодний період також став теплішим та менш тривалим.

За словами Постриганя, лише в Україні за 15 років висота снігового покриву зменшилася майже у півтора раза.

— Підвищення середньосезонної температури холодного періоду на 1,4 градуса не проходить безслідно. Лише за останні 15 років висота снігового покриву зменшилася у нашій місцевості майже у півтора раза. Дата появи першого снігу змістилася з другої половини листопада на третю декаду жовтня, — каже він.

Україна втрачає весняну воду

Сніг — це не лише про зиму й свята. Це ключове джерело весняної води для річок та підземних вод. І саме цього ресурсу Україна починає стрімко недоотримувати.

— Сьогодні сніг більше не є надійним джерелом води. Це вже відчувають водогосподарський комплекс, сільське господарство, енергетика. Особливо гостро проблема проявляється в обмілінні та пересиханні криниць, що вже стало болючою темою для місцевих жителів, — пояснює синоптик.

Температурні гойдалки та ожеледиця — нова норма

Менше снігу — не означає менше проблем. Україна все частіше отримує різкі перепади температури: дощ → сніг → відлига → ожеледиця.

— Ми спостерігаємо різкі коливання температури, коли дощ переходить у сніг, а відлига — у підмерзання та ожеледицю. Такі гойдалки створюють небезпечну ковзанку на дорогах і серйозно ускладнюють роботу транспорту та енергетичної інфраструктури, — додає Постригань.

Читати на тему ”Замість снігу можуть цвісти дерева”: науковиця розповіла, якою буде зима Ексклюзивно для Вікон науковиця Наталія Зіновчук розповіла, що цьогорічна зима буде зовсім не схожа на попередні.

Ще одна тенденція — пізні снігопади навесні. Наприклад, 4 квітня 2015 року в Умані та Звенигородці сніговий шар сягав 15–17 см.

Чи буде похолодання в листопаді?

Одна з чисельних моделей прогнозує можливе серйозне похолодання у третій декаді листопада — навіть із шансами увійти у топ-4 найсильніших за 70 років. Але синоптик радить не робити поспішних висновків.

— Прогноз погоди із найвищою справджуваністю — на 1–3 доби, надалі з кожним днем точність знижується. Такі реальні справи, і це не особливість наших розрахунків — у Німеччині і Бельгії такі ж процедури, — наголошує він.

Постригань просить не довіряти гучним заголовкам та “народним” прогнозам із соцмереж.

Коли чекати снігу?

Попри всі кліматичні зміни й теплі осінні тижні, питання коли ж нарешті піде сніг залишається головним для багатьох українців. Але синоптик радить не чекати швидкого переходу до зимового режиму — атмосфера поки не готова до справжнього похолодання.

До кінця тижня на погоду впливатиме антициклон з Європи, шлях холоду в наші широти перекритий. Тому про встановлення снігового покриву говорити передчасно. Проте зима попереду, — підсумував начальник гідрометцентру.

Нагадаємо, нещодавні зливи в Одесі, що перетворили вулиці на ріки, — лише один із проявів нової кліматичної реальності, в якій опинилася вся Україна.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!