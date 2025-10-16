“Замість снігу можуть цвісти дерева”: науковиця розповіла, якою буде зима

У соцмережах активно обговорюють, якою буде цьогорічна зима. Одні лякають арктичними морозами, інші прогнозують теплу погоду без снігу.

Співробітниця Науково-дослідного інституту агроекології та природокористування НААН України Наталія Зіновчук розповіла Вікнам, чому цьогорічна зима може здивувати українців.

За її словами, правда десь посередині — погода в Україні стає настільки нестабільною, що навіть наукові моделі не здатні дати точний прогноз.

Зима не буде схожа на ту, яку ми звикли пам’ятати

За словами фахівчині, сучасний клімат став надто хаотичним і не піддається звичним закономірностям.

Погода зараз стає настільки некерованою, що достовірно спрогнозувати той чи інший сценарій розвитку кліматичних подій практично неможливо, — пояснює Наталія Зіновчук.

Вона додає, що цьогорічна зима точно не буде схожа на ту, яку ми пам’ятаємо п’ять чи десять років тому.

— Це будуть або сильні морози, які чергуватимуться з різкими теплими періодами. І саме ці перепади стануть звичним явищем. Але сказати точно, якою буде зима, неможливо, бо клімат робить погоду все більш непередбачуваною, — наголошує кліматологиня.

Від Атлантики до України — як усе взаємопов’язано

Одна з причин, чому клімат змінюється, — сповільнення Атлантичної течії, яка відповідає за теплообмін у північній півкулі.

Атлантична течія сповільнюється, бо порушився теплообмін між глибинними холодними і поверхневими теплими водами. Тепер і зверху, і знизу — тепла вода, і через це відбувається сповільнення, — каже Зіновчук.

Науковиця зазначає, що ці процеси впливають на клімат усього світу — і Україна не є винятком.

Через зміни течій можливі частіші снігопади, підвищена вологість і раптові морози, якщо на територію країни прийдуть полярні повітряні маси.

Як саме це проявиться, ми побачимо вже взимку. Проте сказати наперед — неможливо. Навіть найточніші моделі показують лише орієнтовну картину, яку реальність легко спростовує, — додає вона.

Глобальне потепління — не про тепло

Екпертка застерігає, що глобальне потепління не означає, що зими стануть м’якшими. Навпаки, воно може спричинити різкі погодні коливання.

— Коли ми говоримо про потепління, це не означає, що будуть теплі зими. Це означає, що клімат настільки зміниться, що поняття зими й літа змішаються. Посеред літа може випасти сніг, а серед зими почати цвісти дерева, — каже Зіновчук.

Такі процеси, пояснює фахівчиня, вже відчутні в Україні: сезонність, яку знали ще 20–30 років тому, зникає.

— Раніше все було більш-менш передбачувано. Ми знали: у листопаді — холодні дощі, у грудні — перший сніг, у січні — стабільні морози. І ця стабільність трималась роками. На Поліссі був один клімат, на Півдні — інший, але ми могли планувати. Тепер це просто неможливо, — пригадує жінка.

Найточніша характеристика сучасного клімату, за її словами, — це раптовість і непередбачуваність.

Народні прикмети, які колись працювали, зараз не діють. Вони мали сенс лише тоді, коли була стабільність. Тепер це радше легенди, ніж орієнтир, — підсумовує Зіновчук.

Сьогодні клімат змінюється настільки швидко, що природа більше не дає сигналів заздалегідь. Погодні контрасти — від літньої спеки до заморозків за кілька днів — стають нормою.

Здається, часи, коли можна було точно знати, коли випаде перший сніг, залишилися в минулому.

Тепер навіть сама зима — лише один з варіантів погоди, який може змінитися за день. І це не примха природи, а наслідок процесів, що охопили всю планету.

Нагадаємо, нещодавні зливи в Одесі, що перетворили вулиці на ріки, — лише один із проявів нової кліматичної реальності, в якій опинилася вся Україна.

