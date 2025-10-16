Стиль життя
Ексклюзив

“Замість снігу можуть цвісти дерева”: науковиця розповіла, якою буде зима

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Жовтня 2025, 09:00 4 хв.
Якою буде зима в Україні

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь