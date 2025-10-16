“Вместо снега могут цвести деревья”: ученая рассказала, какой будет зима

В соцсетях активно обсуждают, какой будет зима в этом году. Одни пугают арктическими морозами, другие прогнозируют теплую погоду без снега.

Сотрудница Научно-исследовательского института агроэкологии и природопользования НААН Украины Наталья Зиновчук рассказала Вікнам, почему зима этого года может удивить украинцев.

По ее словам, истина где-то посередине — погода в Украине становится настолько нестабильной, что даже научные модели не способны дать точный прогноз.

Зима не будет похожа на ту, которую мы привыкли помнить

По словам специалистки, современный климат стал слишком хаотичным и не поддаётся привычным закономерностям.

Погода сейчас становится настолько неконтролируемой, что достоверно спрогнозировать тот или иной сценарий развития климатических событий практически невозможно, — объясняет Наталия Зиновчук.

Она добавляет, что нынешняя зима точно не будет похожа на ту, которую мы помним пять или десять лет назад.

— Это будут либо сильные морозы, которые будут чередоваться с резкими потеплениями. И именно такие перепады станут привычным явлением. Но сказать точно, какой будет зима, невозможно, потому что климат делает погоду всё более непредсказуемой, — подчеркивает климатолог.

От Атлантики до Украины — все взаимосвязано

Одна из причин, почему климат меняется, — это замедление Атлантического течения, которое отвечает за теплообмен в северном полушарии.

— Атлантическое течение действительно замедляется, потому что нарушился теплообмен между глубокими холодными и поверхностными теплыми водами. Сейчас и сверху, и снизу — теплая вода, и из-за этого происходит замедление, — говорит Зиновчук.

Ученая отмечает, что эти процессы влияют на климат всей планеты — и Украина не исключение.

Из-за изменений течений возможны более частые снегопады, повышенная влажность и внезапные морозы, если на территорию страны придут полярные воздушные массы.

Как именно это проявится, мы увидим уже зимой. Но сказать заранее невозможно. Даже самые точные модели показывают лишь примерную картину, которую реальность легко опровергает, — добавляет она.

Глобальное потепление — это не про тепло

Экспертка предупреждает, что глобальное потепление не означает, что зимы станут мягче. Напротив, оно может вызвать резкие погодные колебания.

— Когда мы говорим о потеплении, это не значит, что будут теплые зимы. Это значит, что климат настолько изменится, что понятия зимы и лета смешаются. Посреди лета может пойти снег, а среди зимы начнут цвести деревья, — говорит Зиновчук.

Такие процессы, объясняет специалистка, уже ощутимы в Украине: сезонность, которую мы знали 20–30 лет назад, исчезает.

— Раньше все было более-менее предсказуемо. Мы знали: в ноябре — холодные дожди, в декабре — первый снег, в январе — стабильные морозы. И эта стабильность держалась годами. На Полесье был один климат, на юге — другой, но мы могли планировать. Теперь это просто невозможно, — вспоминает она.