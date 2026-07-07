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Омський НПЗ: що відомо про удар по найбільшому НПЗ Росії

Ольга Петухова, редакторка сайту 07 Липня 2026, 13:30 2 хв.
омський нпз потужність

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