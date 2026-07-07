Омський НПЗ: що відомо про удар по найбільшому НПЗ Росії

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що внаслідок атаки був уражений Омський нафтопереробний завод, після чого підприємство тимчасово припинило роботу.

Що відомо про влучання — деталі у матеріалі.

Атака на Омський НПЗ

У ніч на 6 липня російське Міноборони заявило, що сили ППО нібито збили 452 українських безпілотника над 21 регіоном РФ, окупованим Кримом та акваторією Азовського моря.

При цьому у зведенні не згадувалося про будь-які влучання по Омському нафтопереробному заводу.

Український Генеральний штаб ЗСУ офіційно не підтверджував удар по Омському НПЗ і не повідомляв про результати цієї атаки.

За даними українських OSINT-аналітиків, удар було завдано по Омському НПЗ по установці первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 потужністю 8,4 млн тонн на рік.

Зокрема, про це повідомили Telegram-канали проєктів КіберБорошно та Dnipro OSINT | Гарбуз.

За їхніми даними, для атаки використали ударні безпілотники FP-1 із модифікованим крилом, які подолали близько 2500 км.

За результатами геолокації відеозаписів із місця події вони визначили ймовірні координати влучання — 55.06961, 73.20935.

Омський НПЗ: потужність виробництва

Омський нафтопереробний завод має стратегічне значення для Росії. Підприємство належить Газпром нафта і здатне переробляти близько 21–22 млн тонн нафти на рік, що становить приблизно 7–8% усіх нафтопереробних потужностей країни.

На заводі виробляють бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, суднове паливо, мастила, бітум і нафтохімічну сировину.

Він забезпечує пальним значну частину Сибіру, Уралу та Далекого Сходу, а також працює на експорт.

Через високу частку у виробництві нафтопродуктів будь-які перебої в роботі підприємства можуть вплинути на внутрішній паливний ринок Росії, логістику постачань і експортні доходи країни.

Крім того, Омський НПЗ є одним із найбільш технологічно оснащених російських заводів із високою глибиною переробки нафти, що робить його одним із ключових об’єктів паливно-енергетичної інфраструктури РФ.

Джерело головного фото: Кiber_boroshno.

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