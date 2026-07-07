Таро-гороскоп на липень 2026 від Віктора Литовського: карти підкажуть шлях до любові

Липень 2026 року стане місяцем важливих емоційних рішень, несподіваних зустрічей та переосмислення стосунків.

Для когось цей період відкриє двері до нового кохання, комусь допоможе зміцнити вже існуючий союз, а хтось нарешті поставить крапку в історії, яка давно втратила своє продовження. Енергія місяця підштовхує до щирості, відвертих розмов та готовності змінювати своє особисте життя на краще.

Любовний таро-гороскоп на липень 2026 року від Віктора Литовського

Спеціально для читачів Вікна-новини відомий український екстрасенс, таролог та переможець міжнародних езотеричних змагань Віктор Литовський підготував любовний таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку.

За допомогою карт таро він проаналізував енергетику місяця та визначив головні тенденції, які можуть вплинути на сферу почуттів, романтичних знайомств, сімейних відносин і важливих життєвих виборів.

Віктор Литовський: Липень — це місяць, коли багато прихованого виходитиме на поверхню. Те, що довго замовчувалося, вимагатиме чесної розмови, а випадкові знайомства можуть виявитися зовсім не випадковими. Для багатьох знаків Зодіаку відкриється можливість перегорнути стару сторінку та впустити у своє життя нові почуття. Водночас карти радять не поспішати з висновками, уважно прислухатися до себе та не приймати рішень під впливом емоцій. Саме щирість, довіра та внутрішня мудрість стануть головними союзниками у коханні цього місяця.

Любовний таро-гороскоп на липень для Овна (21 березня – 19 квітня)

Липень принесе Овнам багато емоцій та бажання розібратися у власних почуттях. Якщо у стосунках були непорозуміння, зараз з’явиться можливість відверто поговорити й знайти компроміс. Самотнім представникам знака карти обіцяють цікаве знайомство, яке може швидко перерости у щось більше. Головне — не поспішати та дати подіям розвиватися природним шляхом.

Любовний таро-гороскоп на липень для Тельця (20 квітня – 20 травня)

Для Тельців цей місяць стане часом стабільності та зміцнення довіри. Пари зможуть перейти на новий рівень взаєморозуміння, а самотні матимуть шанс познайомитися з людиною, яка поділятиме їхні цінності. Карти радять не закриватися від нових можливостей і частіше проявляти ініціативу. Відвертість зараз принесе набагато більше, ніж мовчання.

Любовний таро-гороскоп на липень для Близнюків (21 травня – 20 червня)

Близнюкам варто уважніше ставитися до слів і не робити поспішних висновків. Невеликі непорозуміння можуть виникати через емоції, але вони швидко вирішаться, якщо зберігати спокій. Для тих, хто шукає кохання, липень готує несподівану зустріч. Не бійтеся відкривати серце новим людям.

Любовний таро-гороскоп на липень для Рака (21 червня – 22 липня)

Для Раків цей місяць стане часом теплих почуттів і душевної близькості. Стосунки можуть стати міцнішими, якщо більше часу проводити разом і підтримувати одне одного. Самотнім карти радять не жити минулим — новий етап уже наближається. Липень добре підходить для початку серйозних відносин.

Любовний таро-гороскоп на липень для Лева (23 липня – 22 серпня)

Левам карти радять менше контролювати ситуацію і більше довіряти партнеру. Надмірна вимогливість може створити напругу там, де її зовсім не повинно бути. Самотніх Левів чекають нові знайомства через роботу, друзів або подорожі. Липень стане місяцем приємних романтичних сюрпризів.

Любовний таро-гороскоп на липень для Діви (23 серпня – 22 вересня)

Для Дів цей місяць стане періодом переоцінки своїх бажань у коханні. Ви чіткіше зрозумієте, яких стосунків прагнете насправді. У парах можливі важливі розмови про майбутнє. Самотнім не варто боятися зробити перший крок — цього місяця ініціатива буде винагороджена.

Любовний таро-гороскоп на липень для Терезів (23 вересня – 22 жовтня)

Терезам карти обіцяють легкий та романтичний місяць. З’явиться більше приводів для спільного відпочинку, побачень і приємних моментів удвох. Якщо серце поки вільне, доля може подарувати знайомство з людиною, яка одразу викличе симпатію. Головне — не сумніватися у власній привабливості.

Любовний таро-гороскоп на липень для Скорпіона (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіонам липень принесе перевірку почуттів. Можуть повернутися питання, які давно потребували вирішення. Якщо пройти цей етап спокійно, стосунки стануть тільки міцнішими. Самотнім карти радять відпустити старі образи, щоб звільнити місце для нового кохання.

Любовний таро-гороскоп на липень для Стрільця (22 листопада – 21 грудня)

Для Стрільців липень стане місяцем несподіваних знайомств і нових можливостей. Навіть випадкова зустріч може мати цікаве продовження. Тим, хто вже у стосунках, варто більше часу приділяти партнеру та спільним планам. Щирість і відкритість допоможуть уникнути будь-яких конфліктів.

Любовний таро-гороскоп на липень для Козерога (22 грудня – 19 січня)

Козерогам варто трохи відпочити від постійного контролю та роботи. Саме особисте життя вимагатиме більше уваги. Пари зможуть зміцнити свої стосунки, а самотні матимуть шанс познайомитися з людиною, яка принесе відчуття спокою та надійності. Не бійтеся проявляти свої почуття.

Любовний таро-гороскоп на липень для Водолія (20 січня – 18 лютого)

Цей місяць подарує Водоліям нові емоції та бажання змін. Карти показують багато спілкування, знайомств і романтичних моментів. Якщо у стосунках виникли труднощі, саме зараз вдалий час для примирення. Самотнім варто частіше бувати серед людей — доля може приготувати приємний сюрприз.

Любовний таро-гороскоп на липень для Риб (19 лютого – 20 березня)

Для Риб липень стане місяцем внутрішньої гармонії та романтики. Почуття стануть глибшими, а стосунки — більш довірливими. Якщо ви самотні, не виключено, що нове знайомство відбудеться зовсім несподівано. Карти радять слухати серце, але не забувати і про здоровий глузд.

Карти Таро показують загальні енергетичні тенденції, які можуть проявитися протягом липня, але кожна людина завжди має свободу вибору та здатна впливати на власну долю своїми рішеннями й вчинками. Нехай цей місяць принесе вам щирі почуття, взаємність, гармонію та приємні зміни в особистому житті. Бережіть тих, хто поруч, не бійтеся відкривати своє серце новим можливостям, а любов нехай стане для вас джерелом сили, натхнення та щастя. З повагою, Віктор Литовський!

Джерело фото екстрасенса Віктора Литовського: Іnstagram.

Редакція Вікон наголошує на тому, що матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи чисту правду. Астрологія, таро, ворожіння, екстрасенсорика, феншуй і нумерологія не є науковими предметами, а їхні твердження офіційно не доведені.

Читай також в нашому іншому матеріалі про знак зодіаку в липні: Раки хочуть тепла й безпеки, а Леви — любові й визнання.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!