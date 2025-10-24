Східний гороскоп за роками: дізнайся більше про себе та свої перспективи

Східний, або китайський гороскоп — одна з найстаріших систем астрології у світі. Він не схожий на західний, де кожен знак зодіаку відповідає певному місяцю.

У Китаї головну роль відіграє рік народження, а не день чи місяць, і кожен рік присвячений одній з дванадцяти тварин.

Вважається, що саме ця тварина визначає риси характеру людини, її долю, сумісність з іншими та навіть успіх у справах. Як дізнатися, хто ти за східним календарем і що означють твій знак – у матеріалі.

Як дізнатися, хто ти за східним гороскопом

Щоб визначити свій знак, свою тварину за східним гороскопом, можна переглянути таблицю з роками народження.

Пацюк: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Бик: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Тигр: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Кролик: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Дракон: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Змія: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Кінь: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Коза: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 Мавпа: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Півень: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 Собака: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Свиня: 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

І тут одна хитрість: китайський Новий рік починається не 1 січня, а у день другого молодика після зимового сонцестояння — зазвичай між 21 січня і 20 лютого.

Тому, якщо ти народився у січні чи на початку лютого, потрібно перевірити, чи вже настав новий рік за китайським календарем.

Наприклад, людина, яка народилась 10 лютого 1986 року, ще належить до року Бика, а не Тигра, бо новий рік тоді почався 9 лютого.

Як з’явився східний, або китайський гороскоп

Про появу східного календаря існує красива легенда. Колись Нефритовий імператор — верховний бог у китайській міфології — вирішив влаштувати змагання між тваринами.

Першими дванадцятьма, хто дістанеться до нього через велику ріку, він пообіцяв подарувати по одному року в дванадцятирічному циклі.

Першим, використавши свою хитрість, прибіг Щур — він сховався на спині у Вола й стрибнув уперед просто перед фінішем.

Потім прибули Віл, Тигр, Кролик, Дракон, Змія, Кінь, Коза, Мавпа, Півень, Собака і нарешті Свиня. Так і з’явився порядок, який повторюється кожні дванадцять років.

Хто ти за східним календарем: 12 тварин китайського гороскопу

Кожна тварина у східному гороскопі не просто символ року — це архетип, енергія, частинка стародавньої китайської філософії. От коротко про суть і базові риси кожної:

Щур — кмітливий, хитрий, чарівний. Люди цього року часто мають гарну інтуїцію й здатність пронюхати вигоду.

Віл (Бик) — терплячий, працелюбний, впертий. Це натури, що не бояться труднощів і досягають свого наполегливістю.

Тигр — відважний, гордий, емоційний. Йому властива жага до боротьби й бажання бути першим.

Кролик (Кіт) — ніжний, спокійний, дипломатичний. Цінує гармонію і комфорт, уникає конфліктів.

Дракон — символ сили, удачі й енергії. Це харизматичні лідери, що надихають інших.

Змія — мудра, загадкова, інтуїтивна. Часто має філософський розум і прихований магнетизм.

Кінь — вільнолюбний, імпульсивний, життєрадісний. Йому потрібен рух і нові враження.

Коза (Вівця) — м’яка, художня натура, схильна до творчості й глибоких почуттів.

Мавпа — винахідлива, дотепна, цікава до всього нового. Уміє пристосовуватись і вигравати в будь-яких умовах.

Півень — яскравий, пунктуальний, упевнений. Любить порядок і коли його помічають.

Собака — вірна, чесна, справедлива. Її головна цінність — відданість і захист близьких.

Свиня (Кабан) — добросерда, щедра, спокійна. Часто приносить щастя і матеріальний достаток.

Але східний гороскоп — це не просто набір характеристик певних якостей. Він відображає філософію інь і ян, жіночої і чоловічої енергій та п’яти стихій — дерева, вогню, землі, металу і води.

Кожна тварина пов’язана з однією стихією, а ще щороку змінюється елемент, який додає свої риси. Наприклад, рік Водяного Тигра (2022) відрізняється від року Вогняного Тигра (1986).

Тому люди з однаковою твариною за східним гороскопом можуть бути зовсім не схожими — їхня стихія грає важливу роль, як фон у музиці.

Загалом, східний гороскоп, приміром, у Китаї — це важлива інформація, яка справді впливає на життя. Люди обирають партнерів і навіть весілля планують з урахуванням сумісності знаків.

А бізнесмени вірять, що, наприклад, роки Дракона є особливо щасливими для починань, а роки Мавпи — часом , коли можна ризикнути.

