Таро-гороскоп на июль 2026 от Виктора Литовского: карти подскажут путь к любви

Июль 2026 года станет месяцем важных эмоциональных решений, неожиданных встреч и переосмысления отношений.

Для кого-то этот период откроет двери к новой любви, кому-то поможет укрепить уже существующий союз, а кто-то наконец поставит точку в истории, которая давно утратила свое продолжение. Энергия месяца подталкивает к искренности, откровенным разговорам и готовности менять свою личную жизнь к лучшему.

Любовный Таро-гороскоп на июль 2026 года от Виктора Литовского

Специально для читателей Вікна-новини известный украинский экстрасенс, таролог и победитель международных эзотерических состязаний Виктор Литовский подготовил любовный Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака.

С помощью карт Таро он проанализировал энергетику месяца и определил главные тенденции, которые могут повлиять на сферу чувств, романтических знакомств, семейных отношений и важных жизненных выборов.

Виктор Литовский: Июль — это месяц, когда многое скрытое будет выходить на поверхность. То, что долго замалчивалось, потребует честного разговора, а случайные знакомства могут оказаться вовсе не случайными. Для многих знаков Зодиака откроется возможность перевернуть старую страницу и впустить в свою жизнь новые чувства. В то же время карты советуют не спешить с выводами, внимательно прислушиваться к себе и не принимать решений под влиянием эмоций. Именно искренность, доверие и внутренняя мудрость станут главными союзниками в любви в этом месяце.

Любовный Таро-гороскоп на июль для Овна (21 марта – 19 апреля)

Июль принесет Овнам много эмоций и желание разобраться в собственных чувствах. Если в отношениях были недоразумения, сейчас появится возможность откровенно поговорить и найти компромисс. Одиноким представителям знака карты обещают интересное знакомство, которое может быстро перерасти во что-то большее. Главное — не спешить и дать событиям развиваться естественным путем.

Любовный Таро-гороскоп на июль для Тельца (20 апреля – 20 мая)

Для Тельцов этот месяц станет временем стабильности и укрепления доверия. Пары смогут перейти на новый уровень взаимопонимания, а одинокие получат шанс познакомиться с человеком, который будет разделять их ценности. Карты советуют не закрываться от новых возможностей и чаще проявлять инициативу. Откровенность сейчас принесет гораздо больше, чем молчание.

Любовный Таро-гороскоп на июль для Близнецов (21 мая – 20 июня)

Близнецам стоит внимательнее относиться к словам и не делать поспешных выводов. Небольшие недоразумения могут возникать из-за эмоций, но они быстро решатся, если сохранять спокойствие. Для тех, кто ищет любовь, июль готовит неожиданную встречу. Не бойтесь открывать сердце новым людям.

Любовный Таро-гороскоп на июль для Рака (21 июня – 22 июля)

Для Раков этот месяц станет временем теплых чувств и душевной близости. Отношения могут стать крепче, если проводить больше времени вместе и поддерживать друг друга. Одиноким карты советуют не жить прошлым — новый этап уже приближается. Июль хорошо подходит для начала серьезных отношений.

Любовный Таро-гороскоп на июль для Льва (23 июля – 22 августа)

Львам карты советуют меньше контролировать ситуацию и больше доверять партнеру. Чрезмерная требовательность может создать напряжение там, где его совсем не должно быть. Одиноких Львов ждут новые знакомства через работу, друзей или путешествия. Июль станет месяцем приятных романтических сюрпризов.

Любовный Таро-гороскоп на июль для Девы (23 августа – 22 сентября)

Для Дев этот месяц станет периодом переоценки своих желаний в любви. Вы более четко поймете, каких отношений стремитесь на самом деле. В парах возможны важные разговоры о будущем. Одиноким не стоит бояться сделать первый шаг — в этом месяце инициатива будет вознаграждена.

Любовный Таро-гороскоп на июль для Весов (23 сентября – 22 октября)

Весам карты обещают легкий и романтичный месяц. Появится больше поводов для совместного отдыха, свиданий и приятных моментов вдвоем. Если сердце пока свободно, судьба может подарить знакомство с человеком, который сразу вызовет симпатию. Главное — не сомневаться в собственной привлекательности.

Любовный Таро-гороскоп на июль для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам июль принесет проверку чувств. Могут вернуться вопросы, которые давно требовали решения. Если пройти этот этап спокойно, отношения станут только крепче. Одиноким карты советуют отпустить старые обиды, чтобы освободить место для новой любви.

Любовный Таро-гороскоп на июль для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Для Стрельцов июль станет месяцем неожиданных знакомств и новых возможностей. Даже случайная встреча может иметь интересное продолжение. Тем, кто уже состоит в отношениях, стоит больше времени уделять партнеру и совместным планам. Искренность и открытость помогут избежать любых конфликтов.

Любовный Таро-гороскоп на июль для Козерога (22 декабря – 19 января)

Козерогам стоит немного отдохнуть от постоянного контроля и работы. Именно личная жизнь потребует больше внимания. Пары смогут укрепить свои отношения, а одинокие получат шанс познакомиться с человеком, который принесет ощущение спокойствия и надежности. Не бойтесь проявлять свои чувства.

Любовный Таро-гороскоп на июль для Водолея (20 января – 18 февраля)

Этот месяц подарит Водолеям новые эмоции и желание перемен. Карты показывают много общения, знакомств и романтических моментов. Если в отношениях возникли трудности, именно сейчас удачное время для примирения. Одиноким стоит чаще бывать среди людей — судьба может приготовить приятный сюрприз.

Любовный Таро-гороскоп на июль для Рыб (19 февраля – 20 марта)

Для Рыб июль станет месяцем внутренней гармонии и романтики. Чувства станут глубже, а отношения — более доверительными. Если вы одиноки, не исключено, что новое знакомство произойдет совершенно неожиданно. Карты советуют слушать сердце, но не забывать и о здравом смысле.

Карты Таро показывают общие энергетические тенденции, которые могут проявиться в течение июля, однако каждый человек всегда имеет свободу выбора и способен влиять на собственную судьбу своими решениями и поступками. Пусть этот месяц принесет вам искренние чувства, взаимность, гармонию и приятные перемены в личной жизни. Берегите тех, кто рядом, не бойтесь открывать свое сердце новым возможностям, а любовь пусть станет для вас источником силы, вдохновения и счастья. С уважением, Виктор Литовский!

Источник фото экстрасенса Виктора Литовского: Іnstagram.

Редакция Вікон подчеркивает, что материал не следует трактовать как рекомендацию к действиям или чистую правду. Астрология, Таро, гадания, экстрасенсорика, фэншуй и нумерология не являются научными дисциплинами, а их утверждения официально не доказаны.

Читай также в нашем другом материале о знаке зодиака июля: Раки хотят тепла и безопасности, а Львы — любви и признания.

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