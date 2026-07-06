Погода на серпень 2026 на Світязі : чи потішить останній місяць літа теплом

Серпень традиційно вважається одним із найпопулярніших місяців для відпочинку на озері Світязь. У цей період вода добре прогрівається, а тепла погода сприяє пляжному відпочинку, купанню та прогулянкам узбережжям.

Попередні прогнози свідчать, що погода буде переважно теплою. Водночас протягом місяця можливі окремі дощові дні та короткочасні грози.

Прогноз погоди в Світязі на серпень 2026: яким буде початок місяця

За попередніми прогнозами, прогноз погоди в Світязі в останній місяць літа обіцяє теплий старт місяця. Уже 1 температура повітря становитиме близько +26°C, однак можливі короткочасні грози.

З 2 по 8 погода буде значно стабільнішою. Денна температура коливатиметься від +22 до +27 градусів, а вночі повітря охолоджуватиметься до +12…+16°C.

Найспекотнішими днями можуть стати 7 та 8, коли повітря прогріється до +26…+27°C. Водночас 3 синоптики прогнозують ще одну літню грозу, тому відпочивальникам варто стежити за оновленнями прогнозів.

Прогноз погоди у Світязі на середину серпня 2026

Якщо говорити про погоду в Світязь у серпені 2026, то найкомфортнішим періодом для відпочинку стане друга декада місяця.

З 9 по 11 очікується сонячна погода із температурою +25…+27°C. Вітер буде слабким, а небо — переважно малохмарним, що створить чудові умови для пляжного відпочинку.

12 та 13 стане трохи прохолодніше — вдень близько +23…+24°C. Хмар буде більше, однак істотних опадів попередньо не прогнозують.

Вже 14 та 15 сонце знову повернеться, а температура підніметься до комфортних +25°C. У цей період вода в озері Світязь зазвичай залишається добре прогрітою, тому середина місяця традиційно вважається одним із найкращих періодів для відпочинку.

Погода в Світязі на місяць серпень 2026: що зміниться після 20 числа

Попередній прогноз свідчить, що друга декада місяця почне змінюватися ближче до завершення літа. Із 16 по 22 вдень ще буде тепло — від +22 до +27°C, а нічна температура становитиме +12…+16°C.

Найбільш відчутні зміни очікуються після 23. Саме цього дня прогнозують дощ, а температура знизиться приблизно до +21°C.

Після цього денні показники триматимуться переважно в межах +20…+25°C. Уже наприкінці місяця ночі стануть значно прохолоднішими — місцями лише +9…+10°C.

30 та 31 синоптики прогнозують сонячну погоду, однак денна температура вже не перевищуватиме +20…+21°C, що стане першою ознакою наближення осені.

Попередній точний прогноз погоди в Світязі свідчить, що більша частина місяця буде комфортною для відпочинку біля озера. Найбільше сонячних днів очікується в першій половині місяця, тоді як наприкінці літа можливі кілька дощових днів і поступове зниження температури.

Якщо плануєш пляжний відпочинок, купання чи прогулянки Шацьким національним природним парком, найкраще обирати період із 4 до 20. Саме тоді прогнозується найбільше сонця, тепла та мінімальна ймовірність опадів.

Водночас варто пам’ятати, що довгострокові прогнози мають орієнтовний характер і можуть уточнюватися ближче до дати поїздки.

Якщо ти плануєш подорож не лише на Світязь, варто заздалегідь дізнатися, якою буде погода в інших регіонах країни. Ми зібрали детальний прогноз на останній місяць літа. Також читай: яка погода буде у серпні 2026 в Україні.

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