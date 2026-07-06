Парк Юність в Одесі: місце з найкращими краєвидами на море

Шукаєш затишне місце в Одесі з інстаграмними краєвидами, де немає натовпів? Забудь на хвилинку про галасливу Аркадію. Лови путівник по одній з найатмосферніших локацій міста — парку Юність.

Парк Юність в Одесі: де знаходиться

Парк Юність розташувався у Приморському районі Одеси, на мальовничих схилах між 8-ю та 9-ю станціями Великого Фонтану, орієнтир — вулиця Літературна, 12 та сучасний житловий комплекс 48-ма Перлина.

Головна фішка цього місця — вихід до узбережжя. Ти можеш спуститися прямо до моря і яхт-клубу.

Громадський транспорт до парку не курсує: найзручніше доїхати трамваєм №17 або маршруткою №185 до 8-ї станції Фонтану, а далі кілька хвилин пройти пішки вулицями Каманіна та Літературною у бік моря.

Автомобілем можна під’їхати майже до самого парку, однак із паркуванням важко, тому водії зазвичай залишають машини біля найближчих будинків.

Історія парку Юність в Одесі

На відміну від багатьох парків, Юність не перейменовували жодного разу. Своє ім’я він отримав ще за часів СРСР як символ молодого майбутнього міста. Проте історично ця земля була пов’язана з військовими.

Мало хто знає, що у 1930-х роках на цих кручах була побудована легендарна 39-та берегова батарея Одеського оборонного району.

Під час Другої світової війни вона захищала місто від нальотів та ворожих кораблів. Бетонні кільця — основи для гігантських гармат — збереглися до нашого часу.

Згодом їх дещо змістили та перетворили на оригінальні оглядові майданчики, з яких відкривається панорама на морську гладь майже з висоти пташиного польоту.

У травні 2020 року в парку відкрили пам’ятник, присвячений одразу двом історичним подіям: одна його частина зображує англійський фрегат Тигр, який сів на мель під час Кримської війни і був захоплений козаками, а інша — моряків 39-ї берегової батареї.

Що подивитися в одеському парку Юність

За останні роки парк помітно змінився. Впорядкували оглядові майданчики на обривах, лавочки встановили на самому краю схилу.

Вздовж алей висадили майже пів сотні молодих кримських сосен, розкидали фігурні лавки нестандартних форм та яскраві сучасні скульптури.

На території є чудовий дитячий майданчик, а поруч розташовані затишні кав’ярні. Звідси також можна спуститися до Траси здоров’я, яка проходить уздовж узбережжя.

Якщо плануєш прогулянку Одесою, парк Юність точно вартий твоєї уваги.

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