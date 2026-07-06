Парк Юность в Одессе: место с лучшими видами на море

Ищешь уютное место в Одессе с инстаграмными видами, где нет толп? Забудь на минутку о шумной Аркадии. Лови путеводитель по одной из самых атмосферных локаций города — парку Юность.

Парк Юность в Одессе: где находится

Парк Юность расположен в Приморском районе Одессы, на живописных склонах между 8-й и 9-й станциями Большого Фонтана. Ориентир — улица Литературная, 12, и современный жилой комплекс 48-я Жемчужина.

Главная фишка этого места — выход к побережью. Ты можешь спуститься прямо к морю и яхт-клубу.

Общественный транспорт до парка не ходит: удобнее всего доехать трамваем №17 или маршруткой №185 до 8-й станции Фонтана, а затем несколько минут пройти пешком по улицам Каманина и Литературной в сторону моря.

На автомобиле можно подъехать почти к самому парку, однако с парковкой сложно, поэтому водители обычно оставляют машины возле ближайших домов.

История парка Юность в Одессе

В отличие от многих парков, Юность не переименовывали ни разу. Свое название он получил еще во времена СССР как символ молодого будущего города. Однако исторически эта территория была связана с военными.

Мало кто знает, что в 1930-х годах на этих обрывах была построена легендарная 39-я береговая батарея Одесского оборонительного района.

Во время Второй мировой войны она защищала город от налетов и вражеских кораблей. Бетонные кольца — основания для гигантских орудий — сохранились до наших дней.

Позже их немного переместили и превратили в оригинальные смотровые площадки, с которых открывается панорама на морскую гладь почти с высоты птичьего полета.

В мае 2020 года в парке открыли памятник, посвященный сразу двум историческим событиям: одна его часть изображает английский фрегат Тигр, который сел на мель во время Крымской войны и был захвачен казаками, а другая — моряков 39-й береговой батареи.

Читать по теме Дюковский парк в Одессе: бурное прошлое, живописные локации и адрес Дюковский парк в Одессе: где находится и что интересного посмотреть.

Что посмотреть в одесском парке Юность

За последние годы парк заметно изменился. Здесь благоустроили смотровые площадки на обрывах, а скамейки установили прямо на краю склона.

Вдоль аллей высадили почти полсотни молодых крымских сосен, разместили фигурные скамейки необычных форм и яркие современные скульптуры.

На территории есть отличная детская площадка, а рядом расположены уютные кафе. Отсюда также можно спуститься к Трассе здоровья, которая проходит вдоль побережья.

Если планируешь прогулку по Одессе, парк «Юность» точно стоит твоего внимания.

А еще поинтересуйся дендропарком Победы в Одессе: самым красивым парком города с большим озером и интересной историей.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!