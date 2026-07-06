Стиль життя
Реклама

Слінгбеки – босоніжки, які точно тобі знадобляться цього літа

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Липня 2026, 17:00 4 хв.
Від Бріжит Бардо до сьогодні: чому балетки ніколи не виходять з моди

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь