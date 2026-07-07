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Київ та область у жалобі: зросла кількість жертв обстрілу 6 липня

Юлія Хоменко, редакторка сайту 07 Липня 2026, 10:00 2 хв.
e: Удар по Києву 6 липня: останні дані про загиблих і постраждалих
Фото ДСНС/Telegram

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