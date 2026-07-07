Київ та область у жалобі: зросла кількість жертв обстрілу 6 липня

Кількість загиблих унаслідок російського масованого удару по Києву в ніч на 6 липня зросла до 19 людей. Рятувальники під час розбору завалів багатоповерхового будинку в Дарницькому районі деблокували тіла ще двох загиблих.

У Дарницькому районі підтвердили загибель 11 людей, у Подільському — восьми

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у Дарницькому районі пошуково-рятувальну операцію вже завершено. Загалом там загинули 11 людей. Із місця трагедії вивезли близько 300 кубометрів зруйнованих будівельних конструкцій та сміття. Психологи ДСНС надали допомогу 77 постраждалим і родичам.

У Подільському районі столиці роботи з розбору завалів тривають. За попередніми даними, там загинули вісім людей.

У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи після масованого обстрілу

За даними правоохоронців, станом на ранок відомо про 19 загиблих. Серед жертв — 12-річний хлопчик. Поранення отримали понад 60 людей, серед яких шестеро малолітніх дітей та один підліток.

До ліквідації наслідків удару лише на одній із локацій були залучені 183 рятувальники та 99 одиниць спеціальної техніки. Після завершення пошукової операції фахівці продовжують аварійно-відновлювальні роботи.

Російська атака в ніч на 6 липня стала однією з найтрагічніших для столиці за останній час. Рятувальники, медики, поліцейські та комунальні служби продовжують працювати на місцях руйнувань, допомагаючи постраждалим та ліквідовуючи наслідки обстрілів.

Також у Києві та Київській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської масованої атаки. У столиці приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи.

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