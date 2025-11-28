Погода на 31 грудня в Україні: чого очікувати кожному регіону в новорічну ніч

Напередодні Нового року 2026 метеорологи надають довгостроковий прогноз на 31 грудня 2025 року, базуючись на статистичних даних за останні роки.

За інформацією з порталу RusMeteo, зима в Україні обіцяє бути відносно м’якою, з температурами вище норми в багатьох регіонах. Детальний огляд погоди на 31 грудня для регіонів України — у матеріалі.

Погода на Новий рік 2026 по регіонах України

Сніг на новорічну ніч малоймовірний у більшості міст, оскільки прогнози показують плюсові температури вдень і близько нуля вночі, що сприяє дощу чи мокрому снігу, але без значних опадів.

Погода на 31 грудня 2025 року: центральна та північна Україна

У столиці 31 грудня очікується день з температурою +3°C, а ніч на 1 січня 2026 року — +1°C, і опади не прогнозуються. Сніг в центральній частині країни малоймовірний через плюсові показники, але можливий легкий морозець вночі.

Прогноз погоди на Новий рік 2026: західна Україна

У західній частині країни очікується приблизно день 31 грудня +5°C, а вночі — -1°C. Наприклад, у Львові буде сонячна погода, тоді як ближче до гірської місцевості можливі опади у вигляді снігу.

Загалом, новорічна ніч пройде спокійно, з можливим легким морозом, але без значних погодних сюрпризів.

Погода на Новий рік 2026: південна Україна

На півдні, в Одесі, 31 грудня вдень очікується +7°C, а вночі — -1°C. Опади, вітер та сильна вологість не передбачаються.

У новорічну ніч можливий легкий мороз, але без опадів — це було б ідеально для вуличних святкувань, аби в Україні не було введено комендантської години у зв’язку з агресією РФ.

Погода 31 грудня 2025: східна Україна

У Дніпрі день 31 грудня прогнозується з +2°C, а ніч — 0°C. Новорічна ніч може бути доволі вологою, але без значних змін щодо снігу чи дощу — тобто опадів можна не очікувати.

Загалом, 31 грудня 2025 року та в ніч на 1 січня 2026 року в Україні не очікується аномальних холодів. Вдень 31 грудня температура повітря коливатиметься в межах від +3°C до +5°C. Це означає, що в більшості регіонів, особливо в центральних та південних областях, сильних морозів вдень не передбачається.

У саму новорічну ніч (з 31 грудня на 1 січня) стовпчики термометрів дещо опустяться. Очікується зниження температури до 0…-5°C, що буде типовим проявом холодної пори року.

Раніше ми писали, чому в Україні меншає снігу — читай у матеріалі, чи побачимо ми справжню зиму цього року.

