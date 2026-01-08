Предупреждение о сильном морозе и снеге 9 января: объявлен І уровень опасности

Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) опубликовала предупреждение о сильном морозе 9 января 2026 года. Сложные погодные условия продержатся в течение дня в большинстве регионов Украины.

Предупреждение о сильном морозе завтра, 9 января: информация от ГСЧС та Укргидрометцентра

Ожидается значительный снег и метели ночью и утром в Ровенской, Житомирской, Киевской (и в Киеве), Черниговской и Сумской областях.

Кроме этого, в ряде регионов действует предупреждение о штормовом ветре (15-20 м/с) и метели, в частности в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Харьковской области.

Действующим остается и предупреждение об гололедице: на дорогах большинства областей Украины будет очень скользко, в связи с чем объявлен I уровень опасности.

Водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными, ведь из-за сильного ветра и гололеда ситуация на дороге может стать критической. Украинцам советуют планировать поездки заранее, а по возможности никуда не уезжать.

По данным Укргидрометцентра, 9 января ночью и утром в северной части будет идти снег, а в Запорожской, Донецкой и Луганской областях пройдет сильный дождь с мокрым снегом.

По всей Украине, кроме Закарпатья, востока и юго-востока, порывы ветра 15-20 м/с и метели. В большинстве областей на дорогах будет сохраняться гололедица, объявлен I, желтый уровень опасности.

В западных областях ночью температура снизится ночью и днем ​​до 10-15° мороза. На юго-востоке страны температура будет держаться ночью и днем ​​от 2° мороза до 3° тепла. На остальной территории будет температура на уровне 4-9° мороза.

Ранее мы также рассказывали о погоде на январь 2026 по всей Украине.

