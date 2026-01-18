Для тебе Твоя безпека

Як отримати компенсацію за травму на льоду або через неприбраний сніг: роз’яснення Мін’юсту

Юлія Хоменко, редакторка сайту 18 Січня 2026, 16:00 3 хв.
Травма на льоду
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь