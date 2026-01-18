Як отримати компенсацію за травму на льоду або через неприбраний сніг: роз’яснення Мін’юсту

Зима в Україні — це не лише святковий настрій, а й період екстремального випробування для пішоходів. Неприбраний сніг, дзеркальні тротуари та крижані бурульки на дахах щороку стають причиною сотень госпіталізацій.

Проте мало хто знає, що травма на слизькій дорозі — це не просто прикра випадковість, а часто наслідок халатності конкретних служб, за яку можна і треба вимагати відшкодування.

Міністерство юстиції спільно з системою безоплатної правничої допомоги підготували покрокову інструкцію: що робити, якщо ви стали жертвою ожеледиці.

Крок перший: не ігноруй біль та фіксуй швидку

Найбільша помилка багатьох постраждалих — намагатися дійти додому самотужки. Якщо ви відчуваєте сильний біль після падіння, негайно викликайте екстрену медичну допомогу (103).

Офіційний виклик швидкої — це ваш перший і найголовніший доказ. У медичній довідці обов’язково має бути зафіксовано не лише діагноз, а й точне місце та обставини інциденту.

Надалі зберігайте абсолютно всі папери: виписки, рецепти лікарів та, що вкрай важливо, чеки з аптек. Без платіжних документів розраховувати на компенсацію витрат на лікування буде неможливо.

Крок другий: смартфон — ваша головна зброя

Поки ти чекаєш на лікарів (або якщо стан дозволяє рухатися), проведи власне розслідування на місці події:

Зніми місце падіння так, щоб було видно стан покриття (лід, сніг, відсутність піску). Важливо, щоб у кадр потрапили орієнтири: назва вулиці, номер будинку або вивіска магазину.

Запиши номери телефонів людей, які бачили ваше падіння. Їхні свідчення можуть стати вирішальними в суді.

Подивися, чи немає поблизу камер відеоспостереження (на банках, магазинах чи під’їздах). Записи з них — залізний доказ вашої правоти.

Хто має платити за лікування

Відповідальність за стан території чітко розподілена законом:

Тротуари та громадські дороги — за них відповідають шляхово-експлуатаційні служби (ШЕУ);

Двори багатоповерхівок — територія керуючих компаній, ЖЕКів або ОСББ;

Територія біля магазинів, аптек чи кафе — власники або орендарі цих закладів;

Приватний сектор — власники будинків.

Окрім відшкодування вартості лікування, ти можеш вимагати компенсацію моральної шкоди. Для власників територій також передбачені штрафи за бездіяльність: від 340 до 1360 грн для звичайних громадян та до 1700 грн для посадовців чи бізнесменів.

Як встановити винного та отримати допомогу

Якщо ти не впевнений, чий саме це тротуар, ти можеш подати запит до місцевої ради. Часто після пред’явлення зібраних доказів балансоутримувачі погоджуються на добровільне відшкодування, щоб не доводити справу до суду.

Якщо ж ти отримуєш відмову — час звертатися до юристів. Отримати безоплатну правову консультацію можна за номером 0 800 213 103 (будні дні, 8:00–18:00) або через онлайн-платформи системи безоплатної правничої допомоги.

Пам’ятай: твоя безпека на вулицях — це обов’язок комунальників та власників, за який вони отримують кошти. Не залишай халатність безкарною.

Ще одна небезпека зими — крихкий лід на водоймах. Якщо ти або хтось поруч опинився у воді, діяти треба миттєво, адже кожна секунда в крижаній воді наближає переохолодження. Ми вже розповідали, як діяти коли ти провалився під лід.

