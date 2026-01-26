В Пунктах несокрушимости ГСЧС появляются кровати: для кого они предназначены

В Пунктах несокрушимости ГСЧС есть кровати, однако не все могут ими пользоваться — в службе объяснили, для кого они должны использоваться.

Кровати в Пунктах несокрушимости ГСЧС: для кого они стоят

Как отмечается в сообщении, они предназначены для людей, нуждающихся в помощи в случае чрезвычайной ситуации или по медицинским показателям.

В то же время, основная функция Пунктов несокрушимости ГСЧС — предоставить возможность людям зарядить гаджеты, согреться, выпить чаю, а также получить психологическую поддержку.

ГСЧС следит за ситуацией и при необходимости меняет формат работы Пунктов несокрушимости, учитывая безопасность и реальные потребности людей.

