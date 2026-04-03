Удар по ветклинике в Чабанах: из-за российской атаки погибли до 20 животных

В пятницу, 3 апреля, в результате очередного комбинированного удара российских оккупантов по Киевщине пострадал поселок Чабаны. Следствием атаки стало попадание в местную ветеринарную клинику, где в момент взрыва находились десятки пациентов.

По словам главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника, здание заведения потерпело значительные разрушения, что привело к массовой гибели животных.

Трагедия беззащитных: удар по ветклинике в Чабанах

Российский удар по ветклинике в Чабанах привел к масштабному пожару и разрушениям в учреждении, где на лечении и передержке находились четвероногие пациенты.

К сожалению, в результате атаки пострадали и животные — из-за повреждения ветеринарной клиники погибло около 20 животных, — отметил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

По данным Главного управления ГСЧС в Киевской области, ситуация на месте была критической, однако спасатели делали всё возможное для спасения беспомощных существ.

Спасатели боролись за каждую жизнь: проводили экстренную эвакуацию четвероногих из поврежденного здания, подавали кислород пострадавшим животным и пытались стабилизировать состояние раненых пациентов, — сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Несмотря на героические усилия специалистов, спасти всех не удалось.

Читать по теме РФ ударила по Шостке 4 КАБами: погибла женщина, среди раненых — ее родные В результате авиаудара по Шостке 3 апреля погибла 59-летняя женщина, ее родные получили ранения.

Масштабы разрушений в Киевской области

ГСЧС предоставляет детальную картину разрушений в различных районах области. Помимо того, что произошел ужасный удар по ветклинике, враг повредил десятки других гражданских объектов:

Бучанский район: зафиксирована гибель одного человека. Спасатели также ликвидировали возгорание автомобиля, вызванное взрывом;

Фастовский район: кроме ветеринарного учреждения, огонь охватил частный жилой дом и рядом стоящую машину. Сообщается об одном пострадавшем;

Обуховский район: зафиксировано попадание в жилую многоэтажку. К счастью, по предварительным данным спасателей, здесь обошлось без жертв;

Село Крюковщина: обломками повреждена кровля жилой пятиэтажки.

Николай Калашник подчеркнул, что фиксация последствий вражеской атаки продолжается. Кроме жилого сектора, повреждены административные здания и частные автомобили жителей.

Происходящее на Киевщине подтверждает отчеты международных наблюдателей. ООН официально зафиксировала рост угрозы для мирного населения из-за участившихся российских атак. Удары по гражданским объектам, таким как ветклиники и жилые кварталы, квалифицируются как грубое нарушение гуманитарного права.

Ранее мы писали подробности массированной атаки на Одесскую область — читай в материале, куда попал враг и есть ли пострадавшие.

