Удар по ветклініці в Чабанах: через російську атаку загинуло до 20 тварин

У п’ятницю, 3 квітня, внаслідок чергового комбінованого удару російських окупантів по Київщині постраждало селище Чабани. Наслідком атаки стало влучання у місцеву ветеринарну клініку, де на момент вибуху перебували десятки пацієнтів.

За словами очільника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, будівля закладу зазнала значних руйнувань, що призвело до масової загибелі тварин.

Трагедія беззахисних: удар по ветклініці в Чабанах

Російський удар по ветклініці в Чабанах призвів до масштабної пожежі та руйнувань у закладі, де на лікуванні та перетримці перебували чотирилапі пацієнти.

На жаль, внаслідок атаки постраждали і тварини — через пошкодження ветеринарної клініки загинуло близько 20 тварин, — зазначив очільник Київської ОВА.

Удар по ветклініці в Чабанах / 5 Фотографій

За даними Головного управління ДСНС у Київській області, ситуація на місці була критичною, проте надзвичайники робили все можливе для порятунку безпорадних істот.

Рятувальники боролися за кожне життя: проводили екстрену евакуацію чотирилапих із пошкодженої будівлі, подавали кисень постраждалим тваринам та намагалися стабілізувати стан поранених пацієнтів, — повідомили у пресслужбі ДСНС.

Попри героїчні зусилля фахівців, врятувати всіх не вдалося.

Масштаби руйнувань на Київщині

ДСНС надають детальну картину руйнувань у різних районах області. Окрім того, що стався жахливий удар по ветклініці, ворог пошкодив десятки інших цивільних об’єктів:

Бучанський район: зафіксовано загибель однієї особи. Рятувальники також ліквідували загоряння автомобіля, спричинене вибухом;

Фастівський район: окрім ветеринарної установи, вогонь охопив приватний житловий будинок та поруч розташовану автівку. Повідомляється про одну постраждалу особу;

Обухівський район: зафіксовано влучання в житлову багатоповерхівку. На щастя, за попередніми даними рятувальників, тут обійшлося без жертв;

Село Крюківщина : уламками пошкоджено покрівлю житлової п’ятиповерхівки.

Масштаби руйнувань на Київщині / 3 Фотографії

Микола Калашник підкреслив, що фіксація наслідків ворожої атаки триває. Окрім житлового сектору, пошкоджені адміністративні будівлі та приватні автомобілі мешканців.

Раніше ми писали подробиці масованої атаки на Одещину — читай в матеріалі, куди поцілив ворог та чи є постраждалі.

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