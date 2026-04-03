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Удар по ветклініці в Чабанах: через російську атаку загинуло до 20 тварин

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Квітня 2026, 16:30 2 хв.
Удар по ветклініці 3 квітня 2026: що з тваринами
Фото ДСНС/Telegram

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