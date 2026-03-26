Масована атака на Одещину: ворог поцілив по портах та енергетичній інфраструктурі

В ніч на 26 березня 2026 року Одеська область знову стала ціллю масштабного удару російських безпілотників. Як повідомив голова Одеської обласної воєнної адміністрації Олег Кіпер, внаслідок ворожої атаки суттєвих пошкоджень зазнали об’єкти портової, енергетичної та промислової інфраструктури регіону.

Масштабний обстріл призвів до поранення однієї людини, якій наразі надається необхідна медична допомога. На місцях влучань спалахнули пожежі, проте завдяки злагодженій роботі підрозділів ДСНС вогонь вдалося оперативно локалізувати та ліквідувати.

Внаслідок атаки на Одещину пошкоджено промислові об’єкти, є постраждалий

Через цілеспрямовані удари по енергетичних вузлах в окремих населених пунктах Одещини наразі спостерігаються значні перебої з електропостачанням.

В обласній адміністрації запевняють, що всі об’єкти критичної інфраструктури, зокрема лікарні та водоканали, вже переведені на резервні джерела живлення, що дозволяє підтримувати життєдіяльність регіону в екстрених умовах.

Наразі профільні служби проводять інтенсивні аварійно-відновлювальні роботи, намагаючись у найкоротші терміни стабілізувати ситуацію в мережі та повернути світло в оселі громадян.

Ситуація перебуває під постійним контролем ОВА, а фахівці працюють над оцінкою збитків, завданих промисловому сектору та портовим терміналам, які мають стратегічне значення для експорту.

Фото: Олег Кіпер.

