У Пунктах незламності ДСНС з’являються ліжка: для кого вони призначені

У Пунктах незламності ДСНС є ліжка, однак не всі можуть ними користуватись — у службі пояснили, для кого вони першочергово мають використовуватись.

Ліжка в Пунктах незламності ДСНС: для кого вони стоять

Як зазначається у повідомленні, вони призначені для тих людей, які потребують допомоги у разі надзвичайної ситуації або за медичними показниками.

Водночас основна функція Пунктів незламності ДСНС — надати можливість людям зарядити гаджети, зігрітися, випити чаю, а також отримати психологічну підтримку.

ДСНС стежить за ситуацією та за потреби змінює формат роботи Пунктів незламності, зважаючи на безпеку та реальні потреби людей.

Раніше ми писали, де можна зарядити телефон в Києві — читай в матеріалі перелік локацій, де можна підзарядити гаджети.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!