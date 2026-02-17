Пастка для пухнастиків: у Кропивницькому сотні тварин ледь не потонули через розлив річки

У Кропивницькому звичайна доба перетворилася на масштабну рятувальну операцію для сотень пухнастих мешканців. Через різкий розлив річки під водою опинилася територія місцевого притулку Бім. Стихія застала тварин зненацька: вода почала стрімко заповнювати відкриті вольєри, створюючи смертельну пастку для чотирилапих.

Про надзвичайну подію та героїчні зусилля небайдужих повідомили у прес-службі ДСНС України.

Стихія у вольєрах: як річка заблокувала притулок

Надзвичайна подія сталася вчора, коли рівень води у річці піднявся до критичної позначки. За лічені години територія, де перебували кілька сотень собак та котів, перетворилася на озеро. Найбільше постраждали тварини, які перебували у відкритих зонах — вони опинилися по груди у воді, не маючи змоги самостійно вибратися.

На виклик негайно прибули підрозділи ДСНС. Рятувальники у спеціальному спорядженні заходили у крижану воду, щоб дістати переляканих тварин.

Об’єднані заради життів: рятувальники та містяни працювали пліч-о-пліч

Ця евакуація стала справжнім прикладом згуртованості. Щойно інформація про затоплення Біма з’явилася у соцмережах, до притулку почали з’їжджатися десятки жителів Кропивницького.

Рятувальники виносили собак та котів на руках, передаючи їх волонтерам. Допомогу отримали всі без винятку — від великих дорослих псів до крихітних цуценят і котів.

Більшість евакуйованих хвостиків одразу забирали небайдужі містяни до себе додому на тимчасове проживання, поки притулок не відновить роботу.

Кожне життя важливе. Ми бачили страх в очах цих тварин, але завдяки підтримці людей нам вдалося врятувати всіх. Це той момент, коли місто стало однією великою сім’єю, — зазначають учасники операції.

Сьогодні у Кропивницькому продовжують ліквідовувати наслідки розливу річки. Власники притулку та ДСНС щиро дякують кожному, хто не залишився осторонь: привозив теплі речі, клітки для транспортування чи просто забирав тварину до себе.

Наразі всі підопічні Біма перебувають у безпеці, проте притулок ще потребуватиме допомоги для відновлення зруйнованих вольєрів після того, як вода остаточно піде.

Нагадаємо, раніше ми вже порушували тему етики та фінансів у цій сфері. Варто замислитися: чому ми часто готові платити більше за особистий комфорт котів і собак (дорогі аксесуари, корм преміумкласу), ніж на реальний порятунок тварин, які опинилися в смертельній небезпеці.

