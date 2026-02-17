Для тебе Новини

Пастка для пухнастиків: у Кропивницькому сотні тварин ледь не потонули через розлив річки

Юлія Хоменко, редакторка сайту 17 Лютого 2026, 11:40 2 хв.
У Кропивницькому затопило притулок
Фото ДСНС/Telegram

