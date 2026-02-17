Ловушка для пушистиков: в Кропивницком сотни животных чуть не утонули из-за разлива реки

В Кропивницком обычные сутки превратились в масштабную спасательную операцию для сотен пушистых обитателей. Из-за резкого разлива реки под водой оказалась территория местного приюта Бим. Стихия застала животных врасплох: вода начала стремительно заполнять открытые вольеры, создавая смертельную ловушку для четверолапых.

О чрезвычайном происшествии и героических усилиях неравнодушных сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Стихия в вольерах: как река заблокировала приют

Чрезвычайное происшествие случилось вчера, когда уровень воды в реке поднялся до критической отметки. За считанные часы территория, где находились несколько сотен собак и кошек, превратилась в озеро. Больше всего пострадали животные, находившиеся в открытых зонах — они оказались по грудь в воде, не имея возможности самостоятельно выбраться.

На вызов немедленно прибыли подразделения ГСЧС. Спасатели в специальном снаряжении заходили в ледяную воду, чтобы достать испуганных животных.

Читать по теме Их бросили в мешках и на цепях: как женщина спасает собак под Харьковом В скромных условиях она каждый день заботится о них, называя свое убежище настоящей семьей для четвероногих.

Объединены ради жизней: спасатели и горожане работали плечом к плечу

Эта эвакуация стала настоящим примером сплоченности. Как только информация о затоплении Бима появилась в соцсетях, к приюту начали съезжаться десятки жителей Кропивницкого.

Спасатели выносили собак и кошек на руках, передавая их волонтерам. Помощь получили все без исключения — от крупных взрослых псов до крошечных щенков и котов.

Большинство эвакуированных хвостиков сразу забирали неравнодушные горожане к себе домой на временную передержку, пока приют не возобновит работу.

Каждая жизнь важна. Мы видели страх в глазах этих животных, но благодаря поддержке людей нам удалось спасти всех. Это тот момент, когда город стал одной большой семьей, — отмечают участники операции.

Сегодня в Кропивницком продолжают ликвидировать последствия разлива реки. Владельцы приюта и ГСЧС искренне благодарят каждого, кто не остался в стороне: привозил теплые вещи, клетки для транспортировки или просто забирал животное к себе.

Сейчас все подопечные Бима находятся в безопасности, однако приюту всё еще потребуется помощь для восстановления разрушенных вольеров после того, как вода окончательно уйдет.

Напомним, ранее мы уже поднимали тему этики и финансов в этой сфере. Стоит задуматься: почему мы часто готовы платить больше за личный комфорт кошек и собак (дорогие аксессуары, корм премиум-класса), чем на реальное спасение животных, оказавшихся в смертельной опасности.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!