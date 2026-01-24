Кипяток на морозе: чем зимний тренд 2026 года может угрожать здоровью и даже жизни

Украинский сегмент TikTok в январе 2026-го захватила настоящая снежная лихорадка. По запросу “тренд с кипятком” и хэштегу “кипяток на морозе” сеть выдает тысячи роликов, где люди одним взмахом руки создают над собой фантастическое нимбообразное зарево из пара.

Видео собирают сотни тысяч просмотров (например, ролики с пометкой Зимний тренд имеют охват более 57 тысяч за считанные дни). Однако за каждым таким магическим кадром стоит риск оказаться на операционном столе.

То, что блогеры называют “немного магии, когда на улице -20”, медики называют билетом в один конец в ожоговый центр.

Почему это стало мегапопулярным именно сейчас

Явление базируется на физическом эффекте Мпембы — феномене, когда горячая вода на сильном морозе превращается в пар и мелкие кристаллы значительно быстрее, чем холодная.

В 2026 году, благодаря аномальным морозам в Украине, этот челлендж стал по-настоящему массовым.

Блогеры соревнуются в масштабах снежного облака, снимая видео в свете автомобильных фар или фонарей, что придает картинке космический вид.

Однако коварство физики в том, что вода не всегда испаряется на 100%. Малейший порыв ветра или неправильный угол наклона руки — и раскаленная струя падает прямо на лицо экспериментатора.

Когда магия идет не по плану: видео ожогов уже в сети

Гонка за хайпом ослепляет: тренд массово повторяют даже дети, чья кожа гораздо уязвимее взрослой. В украинском сегменте сети уже появились первые тревожные кадры: на одном из видео женщина вместо искрящегося облака удар кипятком в лицо.

Почему зимний челлендж опасен: мнение семейного врача Явление базируется на физическом эффекте Мпембы, при котором горячая вода на сильном морозе превращается в пар и кристаллы быстрее, чем холодная. Однако коварство процесса заключается в том, что вода не всегда испаряется полностью, и малейший порыв ветра направляет раскаленную струю на человека. Чтобы разобраться в угрозах, мы обратились к специалисту. Алена Горобец, врач общей практики — семейный врач из города Горишние Плавни Полтавской области, подчеркивает, что этот тренд является чрезвычайно опасным экспериментом над собственным телом. — Кипяток имеет температуру около ста градусов, и даже одна капля на лице или шее может вызвать ожоги от первой до третьей степени. Кроме поражения кожи, существует огромная угроза для глаз, так как горячий пар вызывает ожоги роговицы, что приводит к стойкому ухудшению зрения. Ожоги — это по своей сути термическая денатурация белка, когда высокая температура разрушает сложную структуру живых тканей и приводит к некрозу клеток, — объясняет Алёна Горобец. Читать по теме Обмен кровью ради кайфа: новый опасный тренд среди наркозависимых В разных странах набирает обороты опасная практика под названием блютузинг — это когда люди, употребляющие инъекционные наркотики, буквально делятся кровью… Когда ожог останавливает сердце: врач о механизме ожогового шока Особую тревогу у медиков вызывает возможность внезапной остановки сердца во время такого шоу. По словам семейного врача из Горишних Плавней, сильный ожог большой площади провоцирует развитие ожогового шока из-за чрезмерной болевой стимуляции. Мозг реагирует на этот стресс массивным выбросом катехоламинов, в частности адреналина и кортизола, что вызывает тахикардию и резкий спазм сосудов. В дальнейшем капилляры становятся проницаемыми, плазма крови выходит из русла в ткани, что вызывает сгущение крови и серьезные электролитные нарушения. — Поврежденные ткани теряют калий, который попадает в межклеточное пространство и нарушает электрическое равновесие, жизненно важное для работы сердца. Это сочетание сильной боли, сгущения крови и гормонального дисбаланса может вызвать фибрилляцию желудочков и внезапную остановку сердца, особенно у людей, имеющих скрытые сердечные патологии. То есть ожог убивает не напрямую, а через цепную реакцию ожогового шока, — предостерегает специалист. Двойная травма и правила спасения: что делать, если магия не удалась Врач также добавляет, что на морозе возникает так называемая двойная травма, когда ожог сочетается с обморожением, что делает заживление чрезвычайно длительным и сложным. Если трагедия уже случилась, оценку состояния пострадавшего следует начинать с определения уровня сознания по методу АВПУ. Первым и самым главным шагом помощи является немедленное охлаждение пораженного участка прохладной проточной водой в течение десяти-пятинадцати минут. Алена Горобец подчеркивает, что приоритетом является именно охлаждение, поэтому лучше начать этот процесс еще на улице, а затем быстро переместиться в теплое место. Важно аккуратно снять мокрую одежду, если она не прилипла к коже, и накрыть рану чистой стерильной повязкой, избегая использования ваты. Для уменьшения боли и предотвращения обезвоживания пострадавшему следует дать воду и безрецептурные обезболивающие препараты, — отмечает врач. Если пульс у взрослого превышает сто двадцать ударов в минуту, или если ожог по площади больше ладони, необходимо немедленно звонить по номерам 103 или 112. Врач категорически запрещает прокалывать пузыри, смазывать кожу маслом или прикладывать лед, так как это только усугубляет травму. Помни, что видео длится считанные секунды, а последствия неудачного хайпа могут остаться с тобой на всю жизнь, — подытоживает врач.

Напомним, ранее мы писали о 13-летнем Олеге из Волынской области, который стал жертвой опасных цифровых развлечений. Подросток активно снимал видео на заброшенных объектах, а свой профиль в TikTok назвал Ковельский сталкер.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!