Окріп на морозі: чим зимовий тренд 2026 року може загрожувати здоров’ю і навіть життю

Український сегмент TikTok у січні 2026-го захопила справжня снігова лихоманка. За запитом “тренд з кип’ятком” та хештегом “кип’яток на морозі” мережа видає тисячі роликів, де люди одним помахом руки створюють над собою фантастичне німбоподібне заграво з пари.

Відео збирають сотні тисяч переглядів (наприклад, ролики з позначкою Зимовий тренд мають охоплення понад 57 тисяч за лічені дні). Проте за кожним таким магічним кадром стоїть ризик опинитися на операційному столі.

Те, що блогери називають “трішки магії, коли на вулиці -20”, медики називають квитком в один кінець до опікового центру.

Чому це стало мегапопулярним саме зараз

Явище базується на фізичному ефекті Мпемби — феномені, коли гаряча вода на сильному морозі перетворюється на пару та дрібні кристали значно швидше за холодну.

У 2026 році, завдяки аномальним морозам в Україні, цей челендж став по-справжньому масовим.

Блогери змагаються у масштабах снігової хмари, знімаючи відео у світлі автомобільних фар чи ліхтарів, що додає картинці космічного вигляду.

Проте підступність фізики в тому, що вода не завжди випаровується на 100%. Найменший порив вітру або неправильний кут нахилу руки — і розпечений струмінь падає прямо на обличчя експериментатора.

Коли магія йде не за планом: відео опіків уже в мережі

Гонитва за хайпом засліплює: тренд масово повторюють навіть діти, чия шкіра набагато вразливіша за дорослу. В українському сегменті мережі вже з’явилися перші тривожні кадри: на одному з відео жінка замість іскристої хмари удар окропом в обличчя.

Чому зимовий челендж небезпечний: думка сімейного лікаря

Явище базується на фізичному ефекті Мпемби, за якого гаряча вода на сильному морозі перетворюється на пару та кристали швидше за холодну.

Проте підступність процесу полягає в тому, що вода не завжди випаровується повністю, і найменший порив вітру спрямовує розпечений струмінь на людину.

Щоб розібратися у загрозах, ми звернулися до фахівця. Альона Горобець, лікарка загальної практики — сімейна лікарка з міста Горішні Плавні Полтавської області, наголошує, що цей тренд є надзвичайно небезпечним експериментом над власним тілом.

— Окріп має температуру близько ста градусів, і навіть одна крапля на обличчі чи шиї може спричинити опіки від першого до третього ступеня. Окрім ураження шкіри, існує величезна загроза для очей, адже гаряча пара викликає опіки рогівки, що призводить до стійкого погіршення зору. Опіки — це за своєю суттю термічна денатурація білка, коли висока температура руйнує складну структуру живих тканин та призводить до некрозу клітин, — пояснює Альона Горобець.

Читати на тему Обмін кров’ю заради кайфу: новий небезпечний тренд серед наркозалежних Блютузинг – це небезпечна практика, коли наркозалежні обмінюються кров’ю, щоб передати залишки наркотику з організму однієї людини іншому.

Коли опік зупиняє серце: лікарка про механізм опікового шоку

Особливу тривогу у медиків викликає можливість раптової зупинки серця під час такого шоу. За словами сімейної лікарки з Горішніх Плавнів, сильний опік великої площі провокує розвиток опікового шоку через надмірну больову стимуляцію.

Мозок реагує на цей стрес масивним викидом катехоламінів, зокрема адреналіну та кортизолу, що викликає тахікардію та різкий спазм судин. Надалі капіляри стають проникними, плазма крові виходить із русла в тканини, що спричиняє згущення крові та серйозні електролітні порушення.

— Пошкоджені тканини втрачають калій, який потрапляє у міжклітинний простір і порушує електричну рівновагу, життєво важливу для роботи серця. Це поєднання сильного болю, згущення крові та гормонального дисбалансу може викликати фібриляцію шлуночків та раптову зупинку серця, особливо у людей, які мають приховані серцеві патології. Тобто опік вбиває не безпосередньо, а через ланцюгову реакцію опікового шоку, — застерігає фахівчиня.

Подвійна травма та правила порятунку: що робити, якщо магія не вдалася

Лікарка також додає, що на морозі виникає так звана подвійна травма, коли опік поєднується з обмороженням, що робить загоєння надзвичайно тривалим та складним.

Якщо трагедія вже сталася, оцінку стану потерпілого слід починати з визначення рівня свідомості за методом АВПУ.

Першим і найголовнішим кроком допомоги є негайне охолодження ураженої ділянки прохолодною проточною водою протягом десяти-п’ятнадцяти хвилин.

Альона Горобець підкреслює, що пріоритетом є саме охолодження, тому краще почати цей процес ще на вулиці, а потім швидко переміститися в тепле місце.

Важливо акуратно зняти мокрий одяг, якщо він не прилип до шкіри, та накрити рану чистою стерильною пов’язкою, уникаючи використання вати. Для зменшення болю та запобігання зневодненню потерпілому слід дати воду та безрецептурні знеболювальні препарати, — зазначає лікар.

Якщо пульс у дорослого перевищує сто двадцять ударів на хвилину, або якщо опік за площею більший за долоню, необхідно негайно телефонувати за номерами 103 або 112.

Лікарка категорично забороняє проколювати пухирі, змащувати шкіру олією чи прикладати лід, оскільки це лише поглиблює травму.

Пам’ятай, що відео триває лічені секунди, а наслідки від невдалого хайпу можуть залишитися з вами на все життя — підсумує лікарка.

Нагадаємо, раніше ми писали про 13-річного Олега з Волинської області, який став жертвою небезпечних цифрових розваг. Підліток активно знімав відео на закинутих об’єктах, а свій профіль у TikTok назвав Ковельський сталкер.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!