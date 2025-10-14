Обмін кров’ю заради кайфу: новий небезпечний тренд серед наркозалежних

У різних країнах набирає обертів небезпечна практика під назвою блютузинг — це коли люди, що вживають ін’єкційні наркотики, буквально діляться кров’ю один з одним, щоб передати залишки речовини в організмі.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на дослідження в Африці, Азії та країнах Тихоокеанського регіону.

Як виникла ця жахлива тенденція

Блютузинг з’явився у злиденних районах Південної Африки та Південної Азії. Там, де наркотики стали надто дорогими або важкодоступними через посилений контроль поліції, залежні почали шукати способи зекономити на дозі.

Замість того, щоб купувати нову ін’єкцію, вони беруть кров людини, яка вже зробила укол, і вводять її собі. Це дає ефект спільного кайфу, але ціна такого ризику — життя.

В умовах крайньої бідності це спосіб досягти наркотичного сп’яніння, який має катастрофічні наслідки. Люди фактично отримують дві дози за ціною однієї, — пояснює професор Університету Еморі Браян Заноні, який досліджує споживання наркотиків у Південній Африці.

Наслідки: спалах ВІЛ та гепатиту

За даними досліджень, приблизно 18% людей із наркотичною залежністю вже використовували метод обміну кров’ю.

У Пакистані навіть з’явився чорний ринок — там продають “напіввикористані шприци” з залишками наркотиків.

На Фіджі, де на початку 2024 року зафіксували спалах ВІЛ, влада прямо визнала блютузинг однією з причин стрімкого поширення інфекції. За даними UNAIDS, кількість нових випадків зараження у країні зросла вдесятеро за останнє десятиліття.

Це поєднання бідності, низької обізнаності та зростання цін на наркотики після обмежень постачання. Реальний виклик — налагодити програми зменшення шкоди, — каже Еймон Мерфі, директор регіональних програм UNAIDS в Азії та Центральній Європі.

Експерти б’ють на сполох

Оцінити масштаби явища складно — більшість випадків відбуваються в закритих спільнотах. Проте навіть кілька десятків учасників можуть стати джерелом ланцюгової реакції заражень.

Якщо тренд пошириться далі, наслідки для громадського здоров’я можуть бути катастрофічними. Це новий тип епідемічної загрози, — зазначають дослідники.

Нині медики й правозахисники закликають до термінового посилення програм профілактики, зокрема обміну стерильних шприців, тестування на ВІЛ і підтримки для залежних.

Фахівці застерігають, що у час, коли небезпечні практики легко поширюються онлайн, навіть поодинокі випадки можуть стати вибуховим трендом.

Соціальна мережа TikTok давно перестала бути просто стрічкою з танцювальним контентом. Все частіше вірусними стають відео з ризикованим чи відверто небезпечним вмістом — і наслідки можуть бути трагічними.

Так, протягом одного тижня у Львові ушпиталили трьох хлопців віком 10, 11 та 15 років через глибокі опіки від вибуху саморобної петарди за інструкцією з TikTok.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!