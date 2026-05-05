Перемир’я в Україні: Зеленський оголосив режим тиші з 6 травня та чекає кроку РФ

На тлі наближення травневих дат ситуація на дипломатичній та військовій арені загострилася до межі. Україна та Росія обмінялися заявами щодо припинення вогню, які мають кардинально різні терміни та умови.

Поки Київ апелює до цінності людського життя, Москва зосереджується на забезпеченні безпеки своїх святкових заходів, погрожуючи масованим ударом по українській столиці.

Перемир’я в Україні: Зеленський закликав РФ до режиму тиші з 6 травня

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження режиму тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня.

У своєму зверненні глава держави підкреслив, що Україна не отримувала жодних офіційних звернень щодо припинення вогню, про які поширювали чутки в російських пабліках. Основний посил Києва — людське життя є ціннішим за будь-які річниці чи паради.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтримав цю ініціативу, назвавши 6 травня днем, який покаже справжні наміри Кремля: чи прагне він миру, чи лише картинки для телебачення.

Україна закликала міжнародних партнерів та штаб-квартири світових організацій підтримати цей заклик, щоб перевести конфлікт у русло дипломатії вже зараз, не чекаючи символічних дат.

Водночас у Міністерстві оборони РФ заявили, що, за рішенням Володимира Путіна, оголошується перемир’я лише на 8 та 9 травня на честь святкування Дня Перемоги. Москва очікує від України дзеркальних кроків саме в ці дні та висунула пряму погрозу: у разі будь-яких атак у день параду РФ обіцяє завдати масованого ракетного удару по центру Києва.

Подальший розвиток подій залежить від того, як відреагує міжнародна спільнота на заклик МЗС України та чи наважиться Москва на реалізацію своїх погроз у разі відсутності доброї волі з боку ЗСУ.

