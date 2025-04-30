Розповіді

Мамо, вибач…13-річний підліток потрапив у реанімацію через небезпечний TikTok-тренд

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 30 Квітня 2025, 18:00
Мамо, вибач…13-річний підліток потрапив у реанімацію через небезпечний TikTok-тренд
Фото Pexels
машиністка метро
Читати далі
Зараз або ніколи. Як Анастасія стала першою машиністкою метро в Україні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь