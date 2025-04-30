Мамо, вибач…13-річний підліток потрапив у реанімацію через небезпечний TikTok-тренд

Підліток знімав відео на закинутих об’єктах, а свій профіль у TikTok назвав Ковельський сталкер. Проте його допитливість і жага до популярності призвели до жахливих наслідків.

13-річний Олег із Волинської області зараз проходить лікування в львівській лікарні Святого Миколая після спроби повторити TikTok-тренд на даху потяга.

Пішов до магазину, проте опинився в реанімації

За версією НЗЛ, усе виглядало буденно. Олег сказав мамі Надії, що піде до магазину. А за кілька годин жінка дізналася, що її син лежить обпечений на платформі залізничого вокзалу.

Разом із другом підліток виліз на дах вагона, щоб повторити небезпечний трюк з соціальних мереж.

Я прибігла за сім хвилин. Його тільки-но зняли з вагона. Він устиг прошепотіти: “Мамо, вибач… Щось зі мною сталося”.

Друг Олега пізніше розповів, що хлопець також встиг йому сказати декілька слів перед тим, як опинився в полоні високовольтної дуги.

68% опіків та зламаний хребець…

Перші години після невдалого трюку були критичними. Хлопця з 68% опіків тіла спочатку відвезли до Луцька, а звідти терміново транспортували до Львова. У лікарні Святого Миколая діагностували не лише глибокі опіки, а й перелом хребця, пневмоторакс і гіпотермію.

— У таких випадках небезпека — не тільки в опіках. Часто починають відмовляти органи тіла. І тоді працює лише одне — команда робота.

Про це розповіла завідувачка відділення анестезіології Ярема Безніско.

Під час лікування Олега медики використовують сучасну біотехнологічну розробку — дерму BTM. Саме це тимчасово заміняє шкіру: захищає від інфекцій, зберігає вологу і дає тілу шанс на відновлення.

Після стажування в Бостоні я зрозуміла: BTM є подушкою безпеки для пацієнтів з глибокими опіками, — розповіла хірургиня Галина Саян.

Зараз ця технологія використовується лише у п’яти опікових центрах України, завдяки проекту Burn Care Alliance.

В Олега ще попереду операції, довга реабілітація і роки відновлення. Але найважливіше те, що підліток живий.

Тренди у TikTok: інші випадки

За останні місяці в Україні зафіксовано кілька смертельних випадків після спроб повторити відео у TikTok.

У Борисполі 13-річний хлопець отримав 90% опіків. У Рівненській області загинули двоє підлітків. У Львові не стало 11-річної дівчинки.

Тренди у соціальних мережах — це пастка. Вікна-новини закликають бути обережними та не ризикувати своїм життям заради популярності.

Раніше ми детальніше розповідали про небезпечний тренд у TikTok.

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