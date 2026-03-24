В Украине ограничат доступ военных к азартным играм: как это будет работать

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством обороны начинает масштабный этап борьбы с игровой зависимостью среди военнослужащих. Был подготовлен специальный механизм, призванный защитить защитников и защитниц, а также их семьи от разрушительных финансовых и психологических последствий лудомании.

Ограничение будет действовать в течение всего периода военного положения и будет основываться на интеграции государственных реестров с платформами организаторов азартных игр. Основная цель инициативы — не просто запрет, а создание системного предохранителя, который исключит возможность военных в рискованных развлечениях во времена наибольшей психологической нагрузки.

Доступ военных к азартным играм: что следует знать о нововведениях

Внедрение ограничений будет происходить через автоматизированную проверку данных. При попытке входа на игровой ресурс система в режиме реального времени будет обращаться к двум ключевым базам: Реестру лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, и Реестру военнослужащих.

Если пользователь находится в одном из списков, доступ к игре будет блокироваться мгновенно. Важным аспектом является соблюдение строгой конфиденциальности: организаторы игр без доступа к персональным данным военных или их статуса.

Система будет передавать только технический сигнал о наличии ограничения, что исключает риск утечки конфиденциальной информации о личном составе Вооруженных сил Украины.

Непосредственная ответственность за техническую реализацию и контроль за соблюдением новых правил возложена на государственное агентство PlayCity, являющееся регулятором игорного рынка. Именно это ведомство будет обеспечивать техническое взаимодействие между военными реестрами и частными операторами.

Нарушение этих норм организаторами азартных игр будут влечь за собой суровые санкции, вплоть до аннулирования лицензий. В Минцифры отмечают, что этот шаг является частью более широкой стратегии по укреплению морально-психологического состояния армии, ведь игровая зависимость часто становится инструментом враждебных манипуляций и подрывает боеспособность подразделений.

