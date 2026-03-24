В Україні обмежать доступ військових до азартних ігор: як це працюватиме

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством оборони розпочинають масштабний етап боротьби з ігровою залежністю серед військовослужбовців. Було підготовлено спеціальний механізм, який покликаний захистити захисників і захисниць, а також їхні родини від руйнівних фінансових та психологічних наслідків лудоманії.

Обмеження діятиме протягом усього періоду воєнного стану та базуватиметься на інтеграції державних реєстрів із платформами організаторів азартних ігор. Основна мета ініціативи — не просто заборона, а створення системного запобіжника, який унеможливить участь військових у ризикованих розвагах у часи найбільшого психологічного навантаження.

Доступ військових до азартних ігор: що варто знати про нововведення

Впровадження обмежень відбуватиметься через автоматизовану перевірку даних. Під час спроби входу на ігровий ресурс система в режимі реального часу звертатиметься до двох ключових баз: Реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, та Реєстру військовослужбовців.

Якщо користувач перебуває в одному з цих списків, доступ до гри блокуватиметься миттєво. Важливим аспектом є дотримання суворої конфіденційності: організатори ігор не матимуть доступу до персональних даних військових чи їхнього статусу.

Система передаватиме лише технічний сигнал про наявність обмеження, що виключає ризик витоку конфіденційної інформації про особовий склад Збройних сил України.

Безпосередню відповідальність за технічну реалізацію та контроль за виконанням нових правил покладено на державне агентство PlayCity, яке є регулятором грального ринку. Саме це відомство забезпечуватиме технічну взаємодію між військовими реєстрами та приватними операторами.

Порушення цих норм організаторами азартних ігор тягнутиме за собою суворі санкції, аж до анулювання ліцензій. У Мінцифри наголошують, що цей крок є частиною ширшої стратегії зі зміцнення морально-психологічного стану армії, адже ігрова залежність часто стає інструментом ворожих маніпуляцій та підриває боєздатність підрозділів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!