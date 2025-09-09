Для тебе Новини

За рекламу казино: в Україні заблокували понад 20 блогерів Instagram

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 09 Вересня 2025, 12:00 2 хв.
За рекламу казино: в Україні заблокували понад 20 блогерів Instagram
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь