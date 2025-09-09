За рекламу казино: в Україні заблокували понад 20 блогерів Instagram

В Україні заблокували 22 Instagram-акаунти із загальною аудиторією у 2,8 млн за незаконну рекламу азартних ігор. Про це повідомило Державне агентство PlayCity. Серед них популярні блогери, які закликали грати в онлайн-казино.

PlayCity блокує блогерів за рекламу казино: що саме просували

Під блокування потрапили блогери Коля Заліпуха, Оля Фільова та ще 20 інших, які рекламували онлайн-казино.

Частина з них показували “виграші”, хоча не були зареєстровані як гравці казино. А історії успіху були не більше, ніж вигадкою, створеною для маніпулятивної реклами.

Порушників вдалося виявити завдяки спільним діям агентства PlayCity та громадян. Блокування акаунтів стало можливим завдяки співпраці з Meta.

У відомстві нагадують, що маніпулятивна реклама азартних ігор є порушенням закону. Пріоритетом PlayCity є створення безпечного середовища для учасників азартних ігор.

Там додають, що кожне звернення громадян допомагає очистити інформаційний простір від нелегальної реклами. Тому, у разі виявлення підозрілої реклами азартних ігор, варто повідомити про це на електронну пошту: info@playcity.gov.ua.

Нагадаємо, що нещодавно PlayCity оштрафувало блогерку Русалочку XXL за просування онлайн-казино в Stories. У відео вона називала азартні ігри “корисними для настрою та концентрації”, розповіла про нібито особистий виграш і вказала посилання для переходу на сайт казино.

Виявилося, що блогерка навіть не зареєстрована гравцем у казино, яке рекламувала, а вся інформація про виграші була фейковою. Тепер вона зобов’язана сплатити штраф у розмірі 600 мінімальних зарплат, а саме 4,8 мільйона гривень.

