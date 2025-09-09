За рекламу казино: в Украине заблокировали больше 20 блогеров Instagram

В Украине заблокировали 22 Instagram-аккаунта с общей аудиторией в 2,8 млн за незаконную рекламу азартных игр. Об этом сообщило Государственное агентство PlayCity. Среди них популярные блоггеры, призывавшие играть в онлайн-казино.

PlayCity блокирует блогеров за рекламу казино: что именно продвигали

Блокировке подверглись блоггеры Коля Залипуха, Оля Филева и еще 20 других, рекламировавших онлайн-казино.

Часть из них показывали “выигрыши”, хотя не были зарегистрированы как игроки казино. А истории успеха были не более чем выдумкой, созданной для манипулятивной рекламы.

Нарушителей удалось обнаружить благодаря общим действиям агентства PlayCity и граждан. Блокировка аккаунтов стала возможной благодаря сотрудничеству с Meta.

В ведомстве напоминают, что манипулятивная реклама азартных игр является нарушением закона. Приоритетом PlayCity является создание безопасной среды для участников азартных игр.

Там добавляют, что каждое обращение граждан помогает очистить информационное пространство от нелегальной рекламы. Поэтому, в случае обнаружения подозрительной рекламы азартных игр, следует сообщить об этом по электронной почте: info@playcity.gov.ua.

Напомним, что недавно PlayCity оштрафовало блогершу Русалочку XXL за продвижение онлайн-казино в Stories. В видео она называла азартные игры “полезными для настроения и концентрации”, рассказала о якобы личном выигрыше и указала ссылку для перехода на сайт казино.

Оказалось, что блоггер даже не зарегистрирована игроком в казино, которое рекламировала, а вся информация о выигрыше была фейковой. Теперь она обязана уплатить штраф в размере 600 минимальных зарплат, а именно 4,8 миллиона гривен.

