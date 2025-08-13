Что такое лудомания: почему люди летят в долговую яму “без тормозов”

В последнее время казино или любые другие азартные игры набирают все большую популярность среди молодежи. Часть людей может вовремя остановиться и не быть зависимой, а другая часть, к сожалению, теряет себя.

Что такое лудомания, как она возникает и как с ней бороться — читай в материале.

Что такое лудомания: зависимость от потери денег

Лудомания или игровая зависимость — это психическое расстройство в поведении человека, характеризующееся неспособностью остановиться и потерей контроля над игрой, несмотря на негативные последствия.

Это состояние, когда азартные игры, такие как казино, ставки, лотереи, игры с платными элементами или торговля на бирже, становятся навязчивой идеей и заставляют игрока тратить все больше денег с надеждой на большой выигрыш “в следующей игре”.

Лудомания — это болезнь или нет: ее причины и последствия

В медицине любая зависимость считается болезнью. Так что лудмания — это болезнь, которая поддается лечению.

Причины лудомании

Как утверждает Profi-Detox, психотерапевты сравнивают лудоманию с алкоголизмом и наркозависимостью — все из-за сходства нейропсихологического механизма формирования зависимости.

Расстройство появляется постепенно:

выигрышная ситуация — человек чувствует вкус победы и у него возникает желание попробовать еще раз, ведь это были слишком легкие деньги;

проигрышная ситуация — если после выигрыша игрок сразу проигрывает, а часто это происходит уже с большей суммой, то возникает желание отыграться.

После проигрышной ситуации игрока трудно остановить, ведь все азартные игры созданы именно таким образом, чтобы ты отдал (-ла) как можно больше денег. Если человека вовремя не остановить, то у него появляется чувство безрассудства и несправедливости.

В этот момент лудоман уверен, что все обстоятельства, препятствующие выигрышу, являются враждебными. Человек готов воровать деньги у близких, а иногда “убить” врага, чтобы достичь собственной цели.

Последствия лудомании

В первую очередь, для игромана последствия от зависимости будут катастрофическими.

Самые частые из них:

проблемы с психическим здоровьем — из-за частых проигрышей могут возникать суицидальные мысли, тревожность, депрессия;

финансовые проблемы, среди которых долги и утрата имущества;

трудности в общении с близкими, друзьями;

проблемы с законом – в случае краж, убийств и т. п.

Как помочь близкому человеку с лудоманией

Лудомания в Украине стала серьезной проблемой в последние 5 лет. В связи с этим Министерство здравоохранения предоставило рекомендации, как помочь близкому человеку, страдающему от лудомании:

Быть терпеливыми и поддерживать. Следует поговорить об этой проблеме и пытаться признать ее. Найти помощь — прежде всего, общение со специалистами: они скоординируют ваши действия и предложат полезные советы и рекомендации по лечению лудомании. Не винить и не осуждать – пытаться сохранять здоровые отношения и избегать конфликтов. Не следует убеждать близкого человека лечиться, только он сам может принять решение о том, чтобы изменить свою жизнь к лучшему и обратиться за помощью.

Как бороться с лудоманией самостоятельно

Если ты признал (-ла), что имеешь игровую зависимость — обращайся к специалистам. Степень зависимости различная, и не каждую можно решить самолечением. Даже при малейших проявлениях лудомании, специалист предоставит лучшие рекомендации, которые помогут избежать развития болезни.

Важно помнить, что каждая зависимость излечима. Раньше мы рассказывали, почему зависимость от телефона хуже экранного времени, а просто забрать телефон у больного — не выход.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!