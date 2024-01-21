Поведение подскажет: как распознать у собеседника признаки психических болезней — объясняет психиатр

В эпоху хронического стресса люди все чаще сталкиваются с проблемами ментального здоровья. Иногда распознать признаки психических болезней бывает трудно, но когда дело касается твоих родных или просто знакомых умение видеть неочевидные изменения в поведении может помочь как можно быстрее прийти им на выручку.

Как именно распознать признаки психических болезней у своего собеседника и какие симптомы бывают — объясняет врач-психиатр Евгений Скрипник.

Самые распространенные психические болезни среди людей

Евгений Скрипник перечисляет заболевание, с которыми люди регулярно сталкиваются в повседневной жизни среди своих знакомых, но могут даже не догадываться об этом.

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Депрессия. Чувство подавленности, нежелание заниматься делами, которые доставляли удовольствие, неспособность выполнять привычные и рутинные обязанности — все это симптомы депрессивного расстройства.

Паническое расстройство — это состояние, которому присущи внезапные панические атаки и периоды сильного страха, сопровождающиеся ускоренным сердцебиением, одышкой и чувством неконтролируемого ужаса.

Генерализованное тревожное расстройство. Это чувство беспокойства без видимой причины. Человек часто создает разные негативные сценарии, которые, по его мнению, могут или даже должны произойти, хотя для этого нет реальных оснований.

Расстройство дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это синдром, во время которого нарушена способность концентрировать внимание на определенных задачах. СДВГ также характерны гиперактивность и повышенная импульсивность.

Пограничное расстройство личности — это одно из расстройств личности, провоцирующее частое изменение настроения, сложность в построении межличностных отношений и проблемы с самооценкой. Человек, у которого диагностировано это расстройство, является эмоционально нестабильным, часто страдает неврозами, нервными срывами, склонен к самоповреждению.

Каждая из болезней имеет свою симптоматику, но при этом их объединяет одно: очень часто мы воспринимаем эти расстройства за абсолютно другие вещи, например, плохое настроение, черты характера, стиль жизни и т.д.

Как распознать признаки психических болезней у родных и друзей

Конечно, заметить изменения в поведении близкого круга окружающих гораздо легче, поскольку тебе есть с чем сравнивать. Изменения в повадках, нетипичные реакции на разные ситуации и обстоятельства, другая динамика в общении — все это дает основания задуматься о том, все ли в порядке. Самыми типичными признаками нарушений психического здоровья могут быть:

Нарушение сна. Если ты постоянно слышишь упреки на плохой сон или его отсутствие у своего брата или подруги, возможно, они прямо сейчас борются с депрессией, тревогой или граничным расстройством.

Снижение или повышение либидо. Твой партнер или партнерша могут либо совсем избегать интимных отношений, либо наоборот, чаще проявлять желание к физической близости. Последнее часто связано с пограничным расстройством личности и присущей ему импульсивностью, толкающей на поиск острых чувств.

Снижение памяти. Рассеянность и невнимательность в запоминании вещей вокруг могут быть проявлением СДВГ и депрессии.

Снижение или повышение аппетита. Во время депрессии все желания притупляются и даже приём любимой пищи кажется бессмысленным и ненужным. А вот люди с генерализованным тревожным синдромом любят заедать постоянное плохое предчувствие, чтобы отвлечься или повысить уровень так называемого “быстрого дофамина” — ресурса получения гормона счастья самым легким, но не самым качественным путем.

Раздражительность и чрезмерная эмоциональность. Ваш обычно спокойный и уравновешенный знакомый “взрывается” при любом случае или реагирует на все преувеличенно экспрессивно? Скорее всего, он может страдать от пограничного расстройства.

Частое изменение настроения. От радости и дружелюбия к враждебности и попыткам избежать социума — люди с психическими расстройствами, к сожалению, не способны сохранять одинаковое настроение все время.

К вышеуказанным признакам можно добавить физический дискомфорт: хронические боли в разных частях тела, неприятные ощущения в области груди и живота. Также ты можешь услышать жалобы на пустоту внутри — чувство бессмысленности существования и напрасные попытки обрести смысл жизни.

Как заметить психическое расстройство у неблизкого человека

Бывает, что психические болезни одолевают, например, твоих коллег по работе. Обычно все вышеуказанные симптомы ты можешь зафиксировать и у других людей, но в случае коллеги обрати внимание на его работоспособность. Если он или она внезапно начали работать меньше и избегать исполнения обязанностей, возможно, следует обратить на это внимание и поинтересоваться ментальным состоянием.

Так же и с неожиданным трудоголизмом — может, коллега пытается заполнить пустоту работой и заставить себе не концентрироваться на внутренних проблемах путём переработок.

Если собеседник человек малознакомый, ты все равно можешь увидеть определенные особенности в его поведении:

нервозность, выражающаяся в жестах (скованность, опущенные книзу глаза, попытки избежать зрительного контакта);

замедленность, как будто человеку физически тяжело делать какую-то работу или двигаться;

невнимательность к вашей беседе. Многое из того, что ты говоришь, проходит мимо ушей, разговор постоянно сходит на нет.

Конечно, не следует поверхностно ставить диагноз по одному критерию, ведь эти симптомы могут быть проявлениями стеснительности в общении с посторонними, физическими проблемами или озабоченностью другими делами. Старайся не спешить с выводами в случае собеседников, которых плохо знаешь.

Какие признаки психических расстройств случайно принимают за черты темперамента человека

Случается, что некоторые симптомы психических заболеваний часто путают с особенностями характера. Например, эмоциональность людей с пограничным расстройством путают с экстраверсионностью, а постоянные негативные ожидания “тревожников” — с меланхоличностью.

Апатию во время депрессии записывают в лень, а прокрастинацию в учебе или работе — симптом СДВГ — путают с усталостью, отсутствием способности к академическим успехам и таланту в профессии.

Люди часто склонны обвинять своих родных за мысли о бессмысленности жизни и усталости от своего существования, осуждая и обесценивая эти эмоции, и даже не догадываются, что это связано с психическими расстройствами, нуждающимися в профессиональной консультации.

Что делать, чтобы не оказаться тем, кто вместо помощи и поддержки станет обвинителем? Быть внимательным к переменам в поведении родственников и друзей, обращать внимание на тревожные симптомы у коллег и приятелей. Если человек признался тебе в своих проблемах, помоги ему найти врача-психиатра, предложи быть сопровождающим, чтобы быть рядом морально и эмоционально, а самое главное — не осуждай за какие-либо проявления психических расстройств.

Помни, что люди с проблемами психического здоровья обычно не способны отвечать за свои поступки и реакции, а поэтому попробуй принять это и быть терпеливым.

Иногда люди путают понятия психиатра, психолога и психотерапевта. Чтобы точно разобраться, кто и что лечит, читай про разницу между ними в нашем материале.

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