Поведінка підкаже: як розпізнати у співрозмовника ознаки психічних хвороб — пояснює психіатр

В епоху хронічного стресу люди все частіше зіштовхуються з проблемами ментального здоров’я. Подеколи розпізнати ознаки психічних хвороб буває важко, але коли справа стосується твоїх рідних або навіть просто знайомих вміння бачити неочевидні зміни у поведінці може допомогти якнайшвидше прийти їм на порятунок.

Як саме розпізнати ознаки психічних хвороб у свого співрозмовника і які бувають симптоми — пояснює лікар-психіатр Євген Скрипник.

Найрозповсюдженіші психічні хвороби серед людей

Євген Скрипник перераховує захворювання, з якими люди регулярно зіштовхуються у повсякденному житті серед своїх знайомих, але можуть навіть не здогадуватись про це.

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Депресія. Відчуття пригніченості, небажання займатись справами, що колись приносили задоволення, нездатність виконувати звичні й рутинні обов’язки — все це симптоми депресивного розладу.

Панічний розлад — це стан, якому притаманні раптові панічні атаки й періоди сильного страху, що супроводжуються прискореним серцебиттям, задишкою і почуттям неконтрольованого жаху.

Генералізований тривожний розлад. Це почуття тривоги без видимої на це причини. Людина часто створює різні негативні сценарії, які, на її думку, можуть або навіть мають статись, хоча для цього немає реальних підстав.

Розлад дефіциту уваги і гіперактивності (РДУГ) — це синдром, під час якого порушена здатність концентрувати увагу на певних задачах. РДУГ також притаманні гіперактивність і підвищена імпульсивність.

Межовий розлад особистості — це один із розладів особистості, що провокує часту зміну настрою, складність у побудові взаємостосунків і проблеми із самооцінкою. Людина, у якої діагностований цей розлад, є емоційно нестабільною, часто страждає неврозами, нервовими зривами, схильна до самопошкодження.

Кожна із хвороб має свою симптоматику, але при цьому їх об’єднує одне: дуже часто ми сприймаємо ці розлади за абсолютно інші речі, наприклад, поганий настрій, риси характеру, стиль життя тощо.

Як розпізнати ознаки психічних хвороб у рідних і друзів

Звісно, помітити зміни у поведінці близького кругу оточуючих набагато легше, оскільки тобі є з чим порівнювати. Переміни у поводженні, нетипові реакції на різні ситуації й обставини, інша динаміка у спілкуванні — все це дає підстави замислитись над тим, чи все гаразд. Найтиповішими ознаками порушень психічного здоров’я можуть бути:

Порушення сну. Якщо ти постійно чуєш дорікання на поганий сон або на його відсутність у свого брата чи подруги, можливо, вони прямо зараз борються з депресією, тривогою або межовим розладом.

Зниження або підвищення лібідо. Твій партнер або партнерка може або зовсім уникати інтимних стосунків, або навпаки, частіше виявляти бажання до фізичної близькості. Останнє часто пов’язане з межовим розладом особистості й притаманною йому імпульсивністю, яка штовхає на пошук гострих почуттів.

Зниження пам’яті. Розсіяність і неуважність в запам’ятовуванні речей навколо можуть бути проявом РДУГ і депресії.

Зниження або підвищення апетиту. Під час депресії всі бажання притуплюються і навіть прийом улюбленої їжі здається безглуздим і непотрібним. А от люди з генералізованим тривожним синдромом полюбляють заїдати постійне погане передчуття, щоб відволіктись або підвищити рівень так званого “швидкого дофаміну” — ресурсу отримання гормону щастя найлегшим, проте й не найякіснішим шляхом.

Дратівливість і надмірна емоційність. Ваш зазвичай спокійний і врівноважений знайомий “вибухає” за будь-якої нагоди чи реагує на все перебільшено експресивно? Скоріше за все, він може страждати від межового розладу.

Часта зміна настрою. Від радості та дружелюбності до ворожості й спроб уникнути соціуму — люди з психічними розладами, на жаль, не здатні зберігати однаковий настрій увесь час.

До вищевказаних ознак можна додати фізичний дискомфорт: хронічні болі в різних частинах тіла, неприємні відчуття в ділянці грудей і живота тощо. Так само ти можеш почути скарги на порожнечу всередині — відчуття безглуздості існування й марні спроби віднайти сенс життя.

Як помітити психічний розлад у неблизької людини

Буває, що психічні хвороби долають, наприклад, твоїх колег по роботі. Зазвичай, всі вищевказані симптоми ти можеш зафіксувати і в інших людей, але у випадку колеги зверни увагу і на її працездатність. Якщо він або вона раптово почали працювати менше і уникати виконання обов’язків, можливо слід звернути на це увагу і поцікавитись ментальним станом.

Так само і з несподіваним трудоголізмом — може, колега намагається заповнити порожнечу роботою і змусити себе не концентруватись на внутрішніх проблемах шляхом перепрацювань.

Якщо співрозмовник — людина малознайома, ти все одно можеш побачити певні особливості у її поведінці:

знервованість, яка виражається у жестах (скутість, опущені донизу очі, спроби уникнути зорового контакту);

сповільненість, наче людині фізично важко робити якусь роботу чи рухатись;

неуважність до вашої бесіди. Багато з того, що ти говориш, проходить повз вуха, розмова постійно сходить нанівець.

Звісно, не слід поверхнево ставити діагноз за одним критерієм, адже ці симптоми можуть бути проявами сором’язливості у спілкуванні зі сторонніми, фізичними проблемами або заклопотаністю іншими справами. Намагайся не поспішати з висновками у випадку співрозмовників, яких погано знаєш.

Які ознаки психічних розладів випадково приймають за риси темпераменту людини

Трапляється. що деякі симптоми психічних хвороб часто плутають з особливостями характеру. Наприклад, емоційність людей з межовим розладом плутають з екстраверсійністю, а постійні негативні очікування “тривожників” — з меланхолійністю.

Апатію під час депресії записують у лінощі, а прокрастинацію у навчанні або роботі — симптом РДУГ — плутають з втомою, відсутністю здібності до академічних успіхів і таланту в професії.

Люди часто схильні звинувачувати своїх рідних за думки про безсенсовість життя і втому від свого існування, засуджуючи і знецінюючи ці емоції, і навіть не здогадуються, що це пов’язано з психічними розладами, які потребують фахової консультації.

Що робити, аби не опинитись тим, хто замість допомоги і підтримки стане обвинувачем? Бути уважними до перемін у поведінці родичів і друзів, звертати увагу на тривожні симптоми у колег і приятелів. У разі, якщо людина зізналась тобі у своїх проблемах, допоможи їй знайти лікаря-психіатра, запропонуй бути супроводжуючим, аби бути поруч морально і емоційно, а найголовніше — не засуджуй за будь-які прояви психічних розладів.

Пам’ятай, що люди з проблемами психічного здоров’я зазвичай не здатні відповідати за свої вчинки і реакції, а тому спробуй прийняти це і бути терплячим.

Інколи люди плутають поняття психіатра, психолога і психотерапевта. Аби точно розібратись, хто і що лікує, читай про різницю між ними у нашому матеріалі.

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