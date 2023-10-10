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Звернень удесятеро більше, ніж до війни! Інтерв’ю з психіатром про шизофренію, біполярку та неврози українців

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Жовтня 2023, 16:00
Звернень удесятеро більше, ніж до війни! Інтерв’ю з психіатром про шизофренію, біполярку та неврози українців

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