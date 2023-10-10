Обращений в десять раз больше, чем до войны! Большое интервью с психиатром о шизофрении, биполярке и неврозах украинцев

10 октября отмечают День психического здоровья и День психиатра. Полномасштабная война, а перед тем пандемия коронавируса, значительно повлияли на наше психическое здоровье. Оно не менее важно, чем физическое здоровье, поэтому не стоит игнорировать первые проявления, которые могут говорить о проблемах.

Вікна поговорили с врачом-психиатром, наркологом и неврологом Евгением Скрипником о психическом здоровье украинцев, психиатрии и распространенных мифах вокруг нее.

Ты узнаешь, могут ли психические болезни быть наследственными, когда надо обращаться к психиатру и почему не стоит бояться это делать.

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О психическом здоровье украинцев

— Какие расстройства психики чаще всего встречаются среди украинцев? Что этому может предшествовать?

— Сейчас у нас есть большая проблема — это психическое здоровье населения нашей страны. Сейчас идет полномасштабная война, перед тем была пандемия коронавируса, действительно с каждым днем психическое состояние здоровья украинцев ухудшается.

Среди заболеваний, которые сейчас выходят на первый план, чаще всего депрессия, которая возникает вследствии стрессов.

Также посттравматическое стрессовое расстройство, острые реакции на стресс, панические атаки, тревожные расстройства.

Такие заболевания, как биполярное расстройство, шизофрения, то есть тяжелые заболевания, на них уровень стресса не влияет. Они как были 1% от общего населения, так и дальше болеет только этот 1%.

— Что влияет на развитие таких болезней как шизофрения и биполярное расстройство?

— Что касается шизофрении и биполярного расстройства, следует учитывать наследственный фактор. Это вообще не наследственные заболевания. Но, когда у отца и матери объединяются несколько генов, которые несут склонность к развитию шизофрении, то у человека может возникать это заболевание.

Есть такие факты, если в семье мама или папа болеют шизофренией, то есть вероятность 20%, что у ребенка может быть это заболевание. Если эта шизофрения есть у тети или дяди, то вероятность будет 10%.

У тех, у кого в семье нет больных шизофренией — 1%.

— Что влияет на появление шизофрении без наследственного фактора?

— На появление шизофрении влияет употребление наркотических веществ, в частности курение конопли, это доказанный факт. Шизофрения развивается до 30 лет. Уровень заболевания после 30 лет очень быстро падает.

Фактором развития шизофрении также могут быть черепно-мозговые травмы, стрессовые ситуации, инфекционные болезни и тому подобное. Шизофрения может возникать по разным причинам.

— А что влияет на появление биполярного расстройства?

— Эти факторы также могут влиять на развитие биполярного расстройства. Но доказанный факт, что при этом расстройстве наследственность играет большую роль. Хочу еще раз подчеркнуть, что это не наследственные заболевания, но наследственный элемент есть.

В нашей стране биполярное расстройство регистрируется очень редко. Потому что часто человеку ставят диагноз депрессия, но в 40% случаев может быть биполярное расстройство.

Это случается потому, что гипомания у человека может случаться редко.

Гипомания — это чрезмерно хорошее настроение. Эта гипомания могла быть три-четыре дня, а дальше случилась депрессия, и человеку поставили этот диагноз, а на самом деле у него биполярное расстройство. Или может быть такое, что человек страдает депрессией, а еще гипомании не было, чтобы установить диагноз биполярное расстройство. Потом, когда уже появляется гипомания, становится понятно, почему не было результатов лечения.

Почему важно не игнорировать депрессию

— Сейчас мы всё больше начинаем говорить о депрессии, что это не выдуманная проблема, а она действительно существует. Скажите, пожалуйста, почему не стоит игнорировать лечение депрессии, к каким последствиям это может привести?

— Перед интервью у меня на консультации была девушка, у которой трехлетний ребенок, ее муж служит в Бахмуте. Она мне рассказывала, что муж ее не понимает. Она год пребывает в депрессии: послеродовая депрессия, потом началась полномасштабная война и ее состояние ухудшилось.

Она рассказывает мужу, что ей плохо, а он ее не понимает. Он ей советует сходить в магазин, съездить к родителям, развеяться, сделать домашние дела и тогда станет легче.

У людей есть определенная стигматизация. Они не понимают, если болят зубы — идем к стоматологу, если болит желудок — идем к гастроэнтерологу, если болит душа — люди боятся идти к психиатру. Потому что многие другие люди не понимают, что тебе нужно что-то лечить.

Если брать в рамках определенного депрессивного эпизода, он может пройти и самостоятельно. Депрессивный эпизод может быть трех степеней: легкая, средняя и тяжелая.

Легкая степень лечится психотерапией. У человека ухудшается качество жизни, он будет страдать, ему будет плохо, но такой эпизод может пройти самостоятельно.

Средняя степень лечится психотерапией и антидепрессантами. Тяжелая степень прежде всего лечится антидепрессантами.

Средняя степень, если она не проходит, может перерасти в тяжелую, которая будет тяжелее лечиться и действительно может привести к суициду. Человек, страдающий депрессией, даже на физическом уровне, чувствует ту душевную боль: в мышцах, сердце, желудке. Он чувствует слабость, снижение заряда своей внутренней батарейки, ему трудно ходить, даже зубы утром трудно почистить.

— А может ли депрессия быть наследственной?

— Болезни психические — не наследственные, но наследственный элемент всегда есть. Если в семье кто-то страдал депрессией, то часто она может быть у детей. Необязательно будет, но может быть.

— Можно ли вылечить психические расстройства без лекарств?

— В психиатрии есть два вида расстройств: невротические, например ПТСР или тревожные расстройства, и расстройства тяжелой психиатрии, например шизофрения. Шизофрению и биполярное расстройство нельзя лечить без лекарств. Пациенты должны принимать лекарства долго, длительно как поддерживающее лечение. Даже при длительном постоянном приеме лекарств, к сожалению, могут возникать обострения.

Невротические расстройства, кроме медикаментозного способа, можно лечить психотерапией. Прежде всего это когнитивно-поведенческая терапия. Когда человеку рассказывают о панической атаке, говорят, что он должен ее осознать, прожить, понять, что он выжил. Когда человек поймет это в подсознании, в следующий раз паническая атака будет длиться меньше. Так постепенно человек может избавиться от расстройства, поняв, что такое паническая атака.

Что касается тревожных расстройств, без лекарств вылечить сложно, но также можно, опять же с помощью когнитивно-поведенческой терапии.

О лечении ПТСР

— Сейчас мы часто слышим разговоры о ПТСР, особенно среди военных. Как должно проходить лечение этого расстройства? Как определяется тяжесть? Может ли человек с ПТСР вернуться на фронт?

— Когда началась война в 2014 году, мы все узнали, что есть такое заболевание как ПТСР, и что оно может быть у военных. Но ПТСР это острая реакция на стресс, которая длится более месяца и проявляется раздражительностью, сменой настроения, флешбеками. Оно есть не только у военных, расстройство может быть у людей, которые пережили изнасилование, ДТП и тому подобное.

Разновидность ПТСР, я думаю, была у нас всех. Называется травма свидетеля. Когда после деоккупации Бучи мы все увидели те ужасы, все были в такой тревоге. Даже сейчас многих людей может тригерить слово “Буча”.

Конечно, ПТСР чаще случается среди солдат, ведь они постоянно в бою, под взрывами, видят смерти собратьев.

Это расстройство также может быть легкой, средней и тяжелой степени. При тяжелой степени могут присутствовать даже галлюцинации. При легкой степени человек может быть несколько месяцев на реабилитации и снова вернуться на фронт. Тогда с человеком в первую очередь должен работать психолог и КПТ-терапевт.

При ПТСР человек боится вспоминать пережитое событие, у него возникает тревога, отвращение, ускоряется сердцебиение. При лечении мы должны касаться этой ситуации, должны людям объяснить это. Затем головной мозг привыкает к этой ситуации, тогда она не так тригерит человека.

Но кроме КПТ, при тяжелой и средней степени ПТСР могут назначаться антидепрессанты.

Мифы о психиатрии и работе психиатра

— Почему, по вашему мнению, люди так робко относятся к психиатрам и имеют предубеждение касательно их работы?

— Прежде всего, стигматизация. Люди считают, если они обратятся к психиатру, на них будут тыкать пальцем и говорить, что они не такие, как все. Ведь еще во времена СССР считалось, что психиатр лечит только шизофрению, биполярное расстройство, когда неадекватных людей забирали в психиатрическую больницу.

Но это совсем не так. Психиатр лечит не только шизофрению, а большой спектр невротических заболеваний.

Я 20 лет работаю практикующим психиатром, у нас есть архив, где хранятся карточки пациентов. Если я беру карточку пациента, который обращался, например, 30 лет назад, там были подобные записи с завода: “Просим предоставить справку, что человек может работать на нашем предприятии в связи с психическим состоянием”. Сейчас таких запросов не делают, потому что учета у психиатра нет.

Раньше в СССР это было и влияло на работу. Также в СССР была карательная психиатрия, людей клали в больницу, но этого уже давно нет. Я за 20 лет работы такого не встречал.

Я вхожу в Национальный превентивный механизм при уполномоченном ВРУ по правам человека по проверке психиатрических больниц и психоневрологических интернатов. Нет ненадлежащего обращения с пациентами, я даже ни разу не видел смирительных рубашек. Этого всего в современной психиатрии нет. Поэтому не нужно бояться психиатрии, это такие же больницы, как и другие.

— Одна из причин, почему люди могут избегать обращения к психиатрам, потому что боятся, что их могут направить в психиатрическую больницу. Скажите, пожалуйста, когда человека могут положить на лечение, а когда он может лечиться дома?

— Если взять самые тяжелые заболевания, например шизофрению и биполярное расстройство, при шизофрении, если человек неадекватен, не может содержаться дома, у него галлюцинации, он не хочет принимать лечение, то в этом случае действительно нужна госпитализация. То же касается и биполярного расстройства.

Относительно невротических заболеваний, например депрессии, госпитализация нужна, если есть тяжелая степень депрессии, когда человек выражает суицидальные мысли, есть намерения суицидального поведения. Легкая и средняя степень депрессии, тревожные расстройства и т.д., могут лечиться у психиатра или психотерапевта амбулаторно.

У нас даже прошла реформа по сокращению психиатрических коек. Много коек в Украине были не нужны, многие люди там просто проживали.

Средний срок пребывания пациента в больнице может быть месяц. Если говорить о депрессии средней тяжести, когда выписываются антидепрессанты, препараты начинают действовать примерно через две-четыре недели.

Мы подобрали один препарат и только через месяц можем понять, правильным ли путем идем. А через месяц человека уже надо выписывать. Поэтому лучше это делать амбулаторно. Для этого есть психиатр, психотерапевт и мультидисциплинарные бригады, которые могут наблюдать за пациентом дома.

За курс лечения человек может сменить несколько антидепрессантов, пока не найдет действенный. Это норма. Поэтому в этом случае стационар не нужен. А когда есть опасность для жизни — нужен стационар.

— Какие есть самые распространенные мифы о психиатрии в Украине?

— Сейчас нет карательной психиатрии. Раньше были решетки, в туалетах могло не быть перегородок, это уже нарушает права на приватность. Благодаря миссии уполномоченного ВРУ по правам человека, ездили, мониторили по всем больницам и все эти недостатки были убраны.

Также распространенный миф: если человек обратится к психиатру даже с паническими атаками, ему будет трудно устроиться на работу. Если у человека невротические расстройства, то на работу это никак не повлияет.

Также неправдой является то, что человек, попавший в поле зрения психиатра, всю жизнь будет лечиться и принимать лекарства. Часто люди боятся принимать те же антидепрессанты, потому что считают, если они начнут это делать, то будут пить лекарства до конца жизни.

Еще есть мнение, что психиатры не могут вылечить заболевание. Многие люди обращаются к “бабкам”, гадалкам, тарологам, мольфарам, едут в монастыри, но к психиатру боятся обращаться.

Еще один миф, что психиатр или психиатрическая больница делает из человека овощ. За время моей работы, я работал с большим количеством людей, они живут, работают, я могу их видеть в друзьях в Facebook. Эти люди могут уже даже ко мне на страницу не заходить, ведь им это уже не интересно. Тысячи людей пролечились и больше не обращаются, живут полноценной жизнью.

— Какие самые распространенные мифы о людях с расстройствами психики вы встречали и почему это неправда?

— Что касается тяжелых заболеваний, они требуют постоянного регулярного приема лекарств. Таких людей окружающие действительно могут бояться. Почему они это делают? Считают, если человек неадекватный, слышит какие-то голоса, то может кого-то убить. Но хочу сказать, что в тюрьмах у нас сидят убийцы и 99% из них люди здоровые. Они не болеют шизофренией, но убивают, насилуют и так далее.

Люди, которые имеют тяжелые заболевания, не являются такими опасными, что их нужно бояться. У них может быть странное поведение, идеи, но обычно это безопасные люди, которые первыми никого не трогают.

Если взять опыт США и стран Европы, большинство пациентов с шизофренией не лежат в больницах, государство их не прячет в интернатах, эти люди ходят по улицам, живут самостоятельно или с родными. И уровень преступности там не выше.

Когда человеку стоит обращаться к психиатру

— Как можно понять, что человеку надо обратиться именно к психиатру? Есть ли какие-то определенные признаки, на которые надо обратить внимание? Это может быть полезным для окружения человека, чтобы вовремя прийти на помощь.

— Если человек плохо спит, стал раздражительным, есть апатия более двух недель —- это уже говорит о том, что может развиться депрессия.

Если человек теряет интерес к близким, работе, ничего не вызывает радости, это значит, что человек теряет интерес к жизни.

У нас есть опросники для самодиагностики. Есть опросник PHQ 9. Там девять вопросов. Если опросник показал депрессивное расстройство, и человек чувствует себя подавленным, то стоит обратиться к психиатру.

Есть опросник Госпитальная шкала тревоги и депрессии. По нему также можно определить уровень тревоги, если показатели высокие, стоит пойти на прием к психиатру. Но акцентирую, что эти опросники для самодиагностики, конечный диагноз ставит психиатр после разговора.

— Можно ли попасть на прием к психиатру без направления? Могут ли родные обратиться к психиатру?

— У нас сейчас есть Национальная служба здоровья Украины. Это отдельный орган, который финансирует наши больницы. Украинцы должны иметь декларацию с семейным врачом, он дает направление к специалистам.

К психиатру направление не требуется. Человек может обратиться к психиатру по месту жительства.

В каждом городе, поселке Украины есть районный психиатр. Если человеку нужна помощь, он может прийти к нему, бесплатно записаться, пройти диагностику, получить лечение и так далее.

Никто человека на учет ставить не будет.

Лет пять назад отменили приказ о консультативном и диспансерном учете. Если человек пришел к психиатру, он его официально принял, ввел данные в медицинскую информационную систему, выписал электронный рецепт, то семейный врач не будет знать, что человек посещал психиатра.

Поэтому не надо бояться обращаться к психиатру, должны бороться со стигматизацией.

У нас сейчас даже обращений стало в десять раз больше чем до полномасштабной войны. Ведь пандемия коронавируса увеличила тревожные расстройства, панические атаки, а потом война сделала свой вклад.

О работе психиатра

— Какие есть риски в работе психиатра?

— Когда я пришел на работу, было два варианта: быть семейным врачом или стать психиатром. Когда я позвонил отцу и сказал, что буду психиатром, он ответил: “Сынок, ты что… У нас в психиатрической больнице даже коты боком ходят”.

Это очередной миф: если психиатры общаются с психически больными, то станут похожими на них. За 20 лет работы у меня ничего не появилось. Это не является риском.

Если у психиатра появляются какие-то расстройства, это не потому, что он стал таким, а потому, что пришел в это дело уже таким.

Относительно того, чтобы кто-то из больных мог ударить. За годы работы в остром мужском отделении, у меня таких случаев не было. Пациенты всегда уважают врача.

Когда-то было, что на дежурстве ко мне зашел пациент, закрыл дверь, и мы один на один разговаривали. Он угрожал, но я с ним поговорил, и все было нормально. Риски такие же, как у всех врачей.

— С какими сложностями сталкиваются психиатры в работе медицинской системы?

— У нас обращений очень много, больницы забиты. Прежде всего проблема в финансировании, ведь мы должны обеспечить полную помощь пациенту. Но, к сожалению, так не всегда получается. Тех средств, которые выделяет НСЗУ, не хватает. Ведь лекарства стоят дорого. Сейчас нам помогают другие страны, в психиатрических больницах есть много гуманитарной помощи.

— А хватает ли специалистов в этой сфере?

— Когда я пришел на работу в начале 2000-х, у нас была проблема, было семь врачей 55, 65, 70 лет, я был одним молодым специалистом. Потом пришла еще одна молодая врач. Но сейчас с каждым годом ситуация улучшается. Люди перестают бояться психиатра, поэтому многие люди поступают в ВУЗы, чтобы стать психиатром. Стигматизация уменьшается, и люди начинают идти работать. То, что я наблюдаю по другим больницам, что много молодых врачей и интернов пришли работать.

Но если учитывать, что у нас 30% населения из-за войны будет страдать или уже страдает психиатрическими расстройствами, нам надо больше психиатров, чем сейчас есть.

Но еще больше не хватает психотерапевтов, которые знают КПТ.

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