“Бессонница измучила. Что делать, если не можешь уснуть?”

Всем хорошо знакомо, как в пасмурный осенний день не хочется ничего, кроме сна в любимой мягкой кроватке. Однако некоторые даже в такую ​​погоду и в позднее время не могут заснуть.

Иногда это последствия болезней, стресса и переживаний или устойчивого режима дня, предусматривающего активность в позднее время. И все же большинство людей интересуют не причины, а способы, как бороться с бессоницей.

На начальных этапах можно попытаться справиться самостоятельно, выполнив всего несколько рекомендаций. Если же отсутствие сна мучает тебя уже довольно долго, то следует обратиться к специалисту, который назначит медикаментозное лечение.

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Отключись от потока новостей

Мы так привыкли постоянно следить за потоком информации, что даже не замечаем, как в конце дня оказываемся в постели с открытой новостной лентой. А некоторые любят проверять соцсети или смотреть фильмы ночью. Однако все это может помешать здоровому сну.

Поэтому стоит попытаться отграничить себя вечером от любых гаджетов по крайней мере за два часа до того, как пойдешь отдыхать.

Вдохни свежий воздух

Душная атмосфера в помещении отнюдь не способствует здоровому сну, поэтому нужно не забывать проветривать комнаты перед отдыхом.

Также хорошей идеей будет пойти на небольшую прогулку, если у тебя есть на это время. Это поможет настроить организм на отдых.

Напрягай мышцы, чтобы расслабить мозг

Минимальные физические нагрузки могут дать твоему телу понять, что теперь нужно отдохнуть. Кроме того, мозг за это время сместит фокус с решения проблем на свободное мысленное плавание.

Поэтому несколько любимых упражнений, которые будут тебе по силам, помогут организму быстрее подготовиться ко сну и избавиться от тревожности.

Также к физическим нагрузкам можно добавить дыхательные упражнения, за счет которых мышцы немного расслабятся, а мозг — отвлечется от потока информации.

Придумай традицию для сна

Чтобы дать организму сигнал, что ты собираешься спать, нужно создать определенный ритуал. Это может быть прослушивание какой-то музыки, медитации. Можно сделать традицией принимать ванну с ароматными ароматическими маслами.

Настрой свой режим

Подумаешь, что просто сказать, но не так-то легко выполнить. Да, но одну вещь в своем графике дня всегда можно контролировать — и это сон.

Создай для себя настоящий распорядок дня и старайся его соблюдать, насколько это возможно. Если ты будешь ложиться спать в одно и то же время, то впоследствии организм привыкнет и будет сам давать сигналы, что хочет отдыхать.

Кроме того, в этом графике следует добавить пункты касательно питания, поскольку за несколько часов перед сном не рекомендуется есть, а особенно пить напитки с кофеином. Чувство голода или переедания могут мешать отдыху, поэтому попытайся соблюдать баланс перед сном.

Следи за продолжительностью сна

Также важно помнить, что в твоем графике всегда должно быть время на то, чтобы выспаться. На это обычно взрослому человеку нужно около восьми часов.

Иногда качественному отдыху могут мешать внешние факторы. Поздно засыпаешь, рано просыпаешься, а сил нет ни на что. Такая ситуация знакома чуть ли не каждому из нас. Читай, как высыпаться ночью даже в тревожное время.

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