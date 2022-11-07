Советы

“Бессонница измучила. Что делать, если не можешь уснуть?”

Отвечает
Світлана Нетрусова
Светлана Нетрусова

врач-психиатр, психотерапевт

Даниэла Долотова, редактор сайта 07 ноября 2022, 22:00
Що робити, якщо не можеш заснути
Фото: Pexels, Unsplash

Советы

“Бессонница измучила. Что делать, если не можешь уснуть?”
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Світлана Нетрусова
Светлана Нетрусова
врач-психиатр, психотерапевт

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