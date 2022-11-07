Поради

“Безсоння мучить мене. Що робити, якщо не можеш заснути?”

Відповідає
Світлана Нетрусова
Світлана Нетрусова

лікар-психіатр, психотерапевт

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Листопада 2022, 22:00
Що робити, якщо не можеш заснути
Фото: Pexels, Unsplash

Поради

“Безсоння мучить мене. Що робити, якщо не можеш заснути?”
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Світлана Нетрусова
Світлана Нетрусова
лікар-психіатр, психотерапевт

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