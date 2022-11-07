“Безсоння мучить мене. Що робити, якщо не можеш заснути?”

Так усім добре знайомо, як у похмурий осінній день не хочеться нічого, окрім сну в улюбленому м’якенькому ліжечку. Проте дехто навіть у таку погоду та в пізній час не може заснути.

Іноді це наслідки хвороб, стресу та переживань або ж сталого режиму дня, який передбачає активність у пізній час. Та все ж таки більшість людей цікавлять не причини, а способи, як боротися з безсонням.

На початкових етапах можна впоратися з ним самостійно, виконавши всього кілька рекомендацій. Якщо ж відсутність сну доволі довго не дає тобі спокою, варто звернутися до спеціаліста, який призначить медикаментозне лікування.

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Відключись від потоку новин

Ми так звикли постійно слідкувати за потоком інформації, що навіть не помічаємо, як наприкінці дня опиняємось у ліжку з відкритою стрічкою новин. Або ж дехто полюбляє перевіряти соцмережі чи дивитись фільми вночі. Проте усе це може зашкодити здоровому сну.

Тому варто спробувати відмежувати себе ввечері від будь-яких гаджетів принаймні за дві години до того, як підеш відпочивати у ліжечко.

Вдихни свіже повітря

Задушлива атмосфера у приміщенні аж ніяк не сприяє здоровому сну, тому потрібно не забувати провітрювати кімнати перед відпочинком.

Також гарною ідеєю буде піти на невеличку прогулянку, якщо маєш на це час. Це допоможе налаштувати організм на відпочинок.

Напружуй м’язи, щоб розслабити мозок

Мінімальні фізичні навантаження можуть дати твоєму тілу зрозуміти, що тепер необхідно відпочити. Крім того, мозок за цей час змістить фокус із розв’язання проблем на вільне плавання у думках.

Тож кілька улюблених вправ, які будуть тобі до снаги, допоможуть організму швидше підготуватись до сну та позбутись тривожності.

Також до фізичних навантажень можна додати дихальні вправи, завдяки яким м’язи трохи розслабляться, а мозок — відірветься від потоку інформації.

Вигадай традицію для сну

Щоб дати організму зрозуміти, що зараз ти збираєшся спати, потрібно створити певний ритуал. Це може бути прослуховування якоїсь музики, медитації. Можна зробити традицією приймати ванну із запашними ароматичними оліями.

Налагодь свій режим

Подумаєш, що це просто сказати, але не так легко виконати. Так, але одну річ у своєму графіку завжди можна тримати під контролем — і це сон.

Створи для себе справжній розпорядок дня та намагайся його дотримуватися, наскільки це можливо. Якщо ти лягатимеш спати в той самий час, то згодом організм звикне і сам даватиме сигнали, що хоче відпочивати.

Крім того, у цьому графіку варто додати пункти, які стосуватимуться харчування, оскільки за кілька годин перед сном не рекомендується їсти, а особливо ще й пити напої з кофеїном. Почуття голоду чи переїдання можуть заважати твоєму відпочинку, тож спробуй дотримуватись балансу перед сном.

Слідкуй за тривалістю сну

Також важливо пам’ятати, що у графіку має бути передбачений час, щоб виспатись. На це зазвичай дорослій людині потрібно близько восьми годин.

Іноді якісному відпочинку можуть заважати зовнішні чинники. Пізно засинаєш, рано прокидаєшся, а сил немає ні на що. Така ситуація знайома чи не кожному з нас. Читай, як висипатися вночі навіть у тривожні часи.

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