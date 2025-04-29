Поради

“Хочу поділитись моторошним фото після обстрілу. Чи варто та як зробити це правильно?”

Відповідає
“Хочу поділитись моторошним фото після обстрілу. Чи варто та як зробити це правильно?”
Оксана Романюк

Медіаекспертка, директорка Інституту масової інформації

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 29 Квітня 2025, 19:00
“Хочу поділитись моторошним фото після обстрілу. Чи варто та як зробити це правильно?”
Фото Unsplash, ДСНС/Facebook

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