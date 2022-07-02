Психолог, психотерапевт чи психіатр? Яка між ними різниця і за яких симптомів звертатися

Війна вплинула на ментальний стан українців. Зараз кожен із нас може потребувати психологічної допомоги, але не розуміти, до кого треба звернутися.

Отож, сьогодні ти дізнаєшся про відмінності між лікарями, які надають психологічну допомогу. За яких симптомів або життєвих ситуацій треба йти до психолога, психотерапевта або психіатра.

Психолог

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Психолог — це перший етап у психологічній допомозі. Він допомагає впоратися з буденними питаннями, конфліктами та працює з легкими формами психологічних та емоційних занепадів пацієнта.

Щоб стати психологом в Україні, достатньо закінчити вищу освіту за певною спеціалізацією: клінічна, практична й сімейна психологія тощо.

Однак простої спеціалізації й університетського курсу часто бракує, щоб почати повноцінну роботу. Психологи мають обрати метод, у якому вони будуть розвиватися та працювати.

З найбільш відомих методів можна виокремити:

психоаналіз, гештальт-терапія, транзакційний аналіз, когнітивно-поведінкова терапія, позитивна психотерапія

Тоді вже клієнт сам обирає, який метод хотів би спробувати, та відповідно до цього підбирає психолога.

Психотерапевт

Цей лікар є наступною ланкою в ієрархії психологічної допомоги. Він розглядає більш серйозні та важкі випадки психологічної або емоційної кризи.

Навчання на психотерапевта триває від чотирьох до п’яти років та надається закладами, що сертифікуються і визнаються міжнародними організаціями.

Це означає, що видати диплом кваліфікованого психотерапевта тобі може лише заклад, який визнає хоча б одна міжнародна організація у сфері психології.

Психотерапевт може працювати як психологом, так і надавати психотерапевтичну допомогу, беручи складніші випадки.

Лікар психіатр

Він відрізняється від усіх попередніх і є найвищою ланкою у лікуванні психічних розладів та психіатричних захворювань.

Психіатрія — це галузь медицини, що передбачає вивчення психічних розладів: причини їх виникнення, прояви, перебіг, способи запобігання та лікування. Тому лікар психіатр має вищу медичну освіту.

Головна відмінність психіатра від інших у тому, що він може виписувати медикаментозне лікування.

До нього звертаються люди з серйозними психічними відхиленнями, які можуть становити загрозу для себе та інших людей, або їхня хвороба заважає нормально жити.

Такі психічні відхилення можуть з’явитися у кожної людини, адже є аж три чинники походження, які впливають на це:

Ендогенне походження, коли причина змін у психіці походить від внутрішніх трансформацій в організмі. Наприклад, зміни у гормональному фоні, фізіологічне зниження рівня певних видів нейромедіаторів тощо.

Екзогенне, спровоковане зовнішніми чинниками, до прикладу, через механічні пошкодження мозку: струс, операція, черепно-мозкові травми. Психогенне, виникає, як реакція на сильне емоційне потрясіння, яке дуже травмувало. Наприклад, втрата близької людини, розлучення, переживання інших кризових подій.

Тепер, коли ми розібралися, у чому ж відмінність цих лікарів, можемо перейти до того, як визначити до якого спеціаліста тобі звернутися.

Коли звертатися до психолога: симптоми

Отож, ми вже з’ясували, що психолог береться за випадки, коли людина цілком здорова, але вона хоче розібратися в собі й житті, покращити себе, розібратися з неприємними ситуаціями тощо.

До психолога треба йти, якщо:

Є чітке розуміння проблеми або конкретний запит. Це виникло вперше, і ти не знаєш, як впоратися з цією ситуацією самотужки.

Зараз ти переживаєш кризовий період або намагаєшся впоратися з важкими життєвими обставинами, відчуваєш, що тобі необхідно з кимось про це поговорити.

Наприклад, тобі треба підтримка в темах про важке розлучення, втрату близької людини, втрату роботи тощо.

Тебе хвилюють конфлікти та сварки в особистому житті, ти хочеш їх вирішити.

У тебе все гаразд, але ти прагнеш покращити якість свого життя. Наприклад, позбутися установок і комплексів, які заважать вийти на новий рівень.

Коли звертатися до психотерапевта

Психотерапевт тобі треба, якщо ти маєш глибші переживання, які впливають на фізичний стан. До прикладу: апатія, депресія, тривога тощо.

Тобі до психотерапевта, якщо:

Ти усвідомлюєш, що в житті часто повторюються типові неприємні ситуації. Ти прагнеш розібратися, чому так відбувається.

Тобі здається, що способи реагування або поведінка негативно впливають на твої стосунки, соціальне життя, роботу та інші сфери, і ти прагнеш це змінити.

Є відчуття, що сенс життя втрачено, ти не розумієш, ким є насправді, не отримуєш задоволення від звичних справ та не знаходиш шляхів, як із цим впоратися самостійно.

Виринають неприємні спогади з дитинства. Відчуваєш, що батьки мають вплив, який є недоречним для твого віку або статусу.

Твої стосунки з батьками – конфліктні або заважають різним сферам життя. Наприклад, роботі, особистим стосункам тощо.

Був травматичний досвід, наслідки та вплив якого відчуваються і в сьогоденні. Тобі потрібна допомога, щоб із цим впоратися. Простими словами, звертайся, якщо в тебе ПТСР.

У тебе діагностоване важке захворювання, яке може закінчитися летально: рак, аутоімунне захворювання тощо — це емоційно виснажує і потрібна підтримка.

У тебе діагностований психічний розлад: депресія, тривожний розлад, біполярний розлад, шизофренія.

У таких випадках, перш ніж йти до психіатра за медикаментозними препаратами, треба спробувати психотерапію. Вона допоможе віднайти глибинні причини розладу й змінити хибні переконання. В такому разі можна обійтися і без препаратів.

Наостанок, до психотерапевта варто йти, коли попри сумлінне виконання рекомендацій психолога, стан почав тільки погіршуватися.

Коли звертатися до психіатра:

Психіатр працює з лікуванням психічних захворювань:

галюцинації, нав’язливі думки, неконтрольована тривога, періоди значного спаду активності, періоди надмірної активності з неможливістю згадати, що відбувалося в той або інший момент часу, самоушкодження чи шкода іншим.

Отож, якщо ти помічаєш за собою такі симптоми, то треба звернутися до психіатра, а також не ігноруй наступні прояви:

Наявність суїцидальних думок та плану, як покінчити життя самогубством або нанести собі важкі ураження.

Значні або тривалі порушення сну: важко засинати, прокидатися, турбує безсоння або, навпаки, ти спиш занадто довго.

Порушення апетиту: його немає або, навпаки, схильність до переїдання.

Важко зосереджуватися та виконувати повсякденні побутові та робочі завдання.

Виражена апатія або, навпаки, агресія, та це неможливо пояснити або виправдати зовнішніми обставинами.

Якщо понад двох тижнів тебе не цікавлять звичні захоплення, уникаєш соціуму, боїшся брати на себе обов’язки, втратився інтерес до всього, що раніше приносило задоволення.

Психолог, психотерапевт і психіатр працюють в команді. Якщо один спеціаліст розуміє, що в тебе проблеми, які виходять за межі його компетенції, то тебе спрямують до іншого спеціаліста.

Тому, якщо за симптомами не можеш самостійно визначити, хто тобі допоможе, звернися хоча б до когось. Якщо лікар побачить, що тобі треба інший спеціаліст, тебе обов’язково направлять до нього.

Головне — не ігнорувати потреби свого психологічного здоров’я і вчасно звертатися за допомогою.

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