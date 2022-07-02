Психолог, психотерапевт чи психіатр? Яка між ними різниця і за яких симптомів звертатися

Війна вплинула на ментальний стан українців. Зараз кожен із нас може потребувати психологічної допомоги, але не розуміти, до кого треба звернутися.
Отож, сьогодні ти дізнаєшся про відмінності між лікарями, які надають психологічну допомогу. За яких симптомів або життєвих ситуацій треба йти до психолога, психотерапевта або психіатра.
Психолог — це перший етап у психологічній допомозі. Він допомагає впоратися з буденними питаннями, конфліктами та працює з легкими формами психологічних та емоційних занепадів пацієнта.
Щоб стати психологом в Україні, достатньо закінчити вищу освіту за певною спеціалізацією: клінічна, практична й сімейна психологія тощо.
Однак простої спеціалізації й університетського курсу часто бракує, щоб почати повноцінну роботу. Психологи мають обрати метод, у якому вони будуть розвиватися та працювати.
Однак простої спеціалізації й університетського курсу часто бракує, щоб почати повноцінну роботу. Психологи мають обрати метод, у якому вони будуть розвиватися та працювати.
З найбільш відомих методів можна виокремити:
Тоді вже клієнт сам обирає, який метод хотів би спробувати, та відповідно до цього підбирає психолога.
Цей лікар є наступною ланкою в ієрархії психологічної допомоги. Він розглядає більш серйозні та важкі випадки психологічної або емоційної кризи.
Навчання на психотерапевта триває від чотирьох до п’яти років та надається закладами, що сертифікуються і визнаються міжнародними організаціями.
Це означає, що видати диплом кваліфікованого психотерапевта тобі може лише заклад, який визнає хоча б одна міжнародна організація у сфері психології.
Це означає, що видати диплом кваліфікованого психотерапевта тобі може лише заклад, який визнає хоча б одна міжнародна організація у сфері психології.
Психотерапевт може працювати як психологом, так і надавати психотерапевтичну допомогу, беручи складніші випадки.
Він відрізняється від усіх попередніх і є найвищою ланкою у лікуванні психічних розладів та психіатричних захворювань.
Психіатрія — це галузь медицини, що передбачає вивчення психічних розладів: причини їх виникнення, прояви, перебіг, способи запобігання та лікування. Тому лікар психіатр має вищу медичну освіту.
Головна відмінність психіатра від інших у тому, що він може виписувати медикаментозне лікування.
Головна відмінність психіатра від інших у тому, що він може виписувати медикаментозне лікування.
До нього звертаються люди з серйозними психічними відхиленнями, які можуть становити загрозу для себе та інших людей, або їхня хвороба заважає нормально жити.
Такі психічні відхилення можуть з’явитися у кожної людини, адже є аж три чинники походження, які впливають на це:
Тепер, коли ми розібралися, у чому ж відмінність цих лікарів, можемо перейти до того, як визначити до якого спеціаліста тобі звернутися.
Отож, ми вже з’ясували, що психолог береться за випадки, коли людина цілком здорова, але вона хоче розібратися в собі й житті, покращити себе, розібратися з неприємними ситуаціями тощо.
Наприклад, тобі треба підтримка в темах про важке розлучення, втрату близької людини, втрату роботи тощо.
Психотерапевт тобі треба, якщо ти маєш глибші переживання, які впливають на фізичний стан. До прикладу: апатія, депресія, тривога тощо.
У таких випадках, перш ніж йти до психіатра за медикаментозними препаратами, треба спробувати психотерапію. Вона допоможе віднайти глибинні причини розладу й змінити хибні переконання. В такому разі можна обійтися і без препаратів.
Психіатр працює з лікуванням психічних захворювань:
Отож, якщо ти помічаєш за собою такі симптоми, то треба звернутися до психіатра, а також не ігноруй наступні прояви:
Психолог, психотерапевт і психіатр працюють в команді. Якщо один спеціаліст розуміє, що в тебе проблеми, які виходять за межі його компетенції, то тебе спрямують до іншого спеціаліста.
Тому, якщо за симптомами не можеш самостійно визначити, хто тобі допоможе, звернися хоча б до когось. Якщо лікар побачить, що тобі треба інший спеціаліст, тебе обов’язково направлять до нього.
Головне — не ігнорувати потреби свого психологічного здоров’я і вчасно звертатися за допомогою.
Головне — не ігнорувати потреби свого психологічного здоров’я і вчасно звертатися за допомогою.
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