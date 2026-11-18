У Румунії вночі 18 листопада 2026 року стався найсильніший землетрус за останні роки. За різними даними, його магнітуда була від 5,3 до 5,7. Поштовхи були відчутні далеко за межами сейсмоактивної зони Вранча, зокрема у низці українських регіонів, а також у Молдові.

Не кожної ночі українці прокидаються від підземних поштовхів, тому наразі є актуальним питання, а що взагалі треба робити під час землетрусу.

Що робити під час землетрусу в будинку

Якщо землетрус застав під час перебування в будинку, фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій радять наступне:

сховатися під міцним столом, перебувати якомога ближче до головних стін або колон, можна стати в отворі внутрішніх дверей, бо внутрішні стіні, стелі та люстри можуть обвалитися/впасти;

відійти на безпечну відстань від вікон та електроприладів;

загасити будь-яке джерело вогню в приміщенні;

залишити будинок після першої серії поштовхів, не забувши перекрити крани та відключити газ і світло;

покидати будинок лише спиною до стіни, так само спускатися сходами;

у разі перебування на 1-2 поверхах — максимально швидко покинути будинок та відійти на відкрите місце;

вище 2-го поверху — одразу покинути кутові кімнати;

не виходити на балкони;

не користуватися ліфтом;

не запалювати в приміщенні сірники через можливий витік газу.

Що робити під час землетрусу на вулиці

відійти якнайдалі від високих будівель та споруд, ліній електропередач, а також мостів;

уникати предметів, які можуть з’явитися на дорозі — дріт під напругою, бите скло, різноманітні уламки тощо;

не наближуватися до стін, які можуть обвалитися;

не ховатися від землетрусу біля водоймищ та гребель;

обходити за можливості вузькі вулиці.

Що робити, якщо під час землетрусу опинився під уламками

Рятувальники радять намагатися опанувати себе та глибоко дихати. Не забувати в момент сильного страху, що людина може протриматися без води та їжі достатньо довго, якщо не витрачатиме енергію даремно.

Після того, як вдасться трохи заспокоїтися, варто пошукати предмети, якими можна подати рятувальникам звуковий або світловий сигнал.

Проте не варто запалювати сірники або свічки, якщо повітря і так не вистачає.

Якщо є вузька лазівка, через яку можна вилізти, необхідно рухатися через неї ногами вперед, розслабивши при цьому м’язи.

Тепер ти знаєш, як діяти під час землетрусу. Найперше правило — намагатися не панікувати та швидко покинути найбільш небезпечні місця.

Раніше ми повідомляли про землетрус у Полтавській області — якої сили були підземні поштовхи.

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