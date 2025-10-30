Ураган Меліса спричинив масштабні руйнування Карибських островів

Ураган Меліса, один з найпотужніших тропічних циклонів Атлантики цього року, продовжує сіяти хаос у Карибському регіоні. Після нищівного удару по Ямайці, де він досяг категорії 5 за шкалою Саффіра-Сімпсона з вітрами до 300 км/год, шторм ослаб до категорії 3 і досяг Куби рано вранці 29 жовтня.

Метеорологи попереджають про катастрофічні повені, штормовий нагін та сильні вітри, які загрожують тисячам людей. Читай у матеріалі про цей ураган, що про нього відомо та куди він направляється зараз.

Ураган Меліса — найбільший за всю історію Ямайки

Загальна кількість жертв вже перевищила 50 осіб, а руйнування охоплюють будинки, інфраструктуру та цілі громади.

На Ямайці Меліса стала найінтенсивнішим ураганом за майже два століття, перетворивши острів на зону лиха. Шторм вдарив по південно-східній частині країни, викликавши життєво небезпечні вітри, повені та штормовий нагін.

За даними влади, загинуло щонайменше троє людей, десятки тисяч залишилися без електрики, а дороги та мости зруйновані. Мешканці описують сцени апокаліпсиса: повалені дерева, зірвані дахи та затоплені вулиці.

Після Ямайки ураган рушив на Кубу, де вийшов на сушу поблизу східної частини острова. Тут зовсім скоро очікуються вітри до 200 км/год, рясні зливи та повені, які можуть затопити прибережні райони на глибину до 4-5 метрів. Влада евакуювала тисячі людей, а в Гавані та інших містах закриті школи та аеропорти.

Шторм також зачепив Гаїті та Домініканську Республіку. У Гаїті, де річки вийшли з берегів, загинуло щонайменше 25 осіб, затоплено понад 160 будинків, а тисячі людей залишилися без даху над головою.

Міжнародна спільнота вже готує гуманітарну допомогу для постраждалих регіонів, а місцеві влади просять людей дотримуватися евакуації та не ризикувати життям.

