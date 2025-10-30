Ураган Мелисса повлек за собой масштабные разрушения Карибских островов

Ураган Мелисса, один из самых мощных тропических циклонов Атлантики в этом году, продолжает сеять хаос в Карибском регионе. После сокрушительного удара по Ямайке, где он достиг категории 5 по шкале Саффира-Симпсона с ветрами до 300 км/ч, шторм ослаб до категории 3 и достиг Кубы рано утром 29 октября.

Метеорологи предупреждают о катастрофических наводнениях, штормовых нагонах и сильных ветрах, которые угрожают тысячам людей. Читай в материале об этом урагане, что о нем известно и куда он направляется сейчас.

Ураган Мелисса — самый большой за всю историю Ямайки

Общая численность жертв уже превысила 50 человек, а разрушения охватывают дома, инфраструктуру и целые общины.

На Ямайке Мелисса стала самым интенсивным ураганом за почти два столетия, превратив остров в зону бедствия. Шторм ударил по юго-восточной части страны, вызвав жизненно опасные ветры, наводнения и штормовой нагон.

По данным властей, погибли по меньшей мере три человека, десятки тысяч остались без электричества, а дороги и мосты разрушены. Жители описывают сцены апокалипсиса: поваленные деревья, сорванные крыши и затопленные улицы.

После Ямайки ураган двинулся на Кубу, где вышел на сушу вблизи восточной части острова. Здесь совсем скоро ожидаются ветра до 200 км/ч, обильные ливни и наводнения, которые могут затопить прибрежные районы на глубину до 4-5 метров. Власти эвакуировали тысячи людей, а в Гаване и других городах закрыты школы и аэропорты.

Шторм также задел Гаити и Доминиканскую Республику. В Гаити, где реки вышли из берегов, погибли по меньшей мере 25 человек, затоплены более 160 домов, а тысячи человек остались без крова.

Международное сообщество уже готовит гуманитарную помощь для пострадавших регионов, а местные власти просят людей эвакуироваться и не рисковать жизнью.

