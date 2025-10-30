Для тебя Новости

Ураган Мелисса повлек за собой масштабные разрушения Карибских островов

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 30 октября 2025, 11:00 2 мин.
ураган мелисса
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь