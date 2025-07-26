Мощное землетрясение в Украине уже через два года? Что говорят сейсмологи и какая территория в опасности

Мы привыкли к мысли, что в Украине не бывает сейсмических активностей или опасностей, связанных с погодой. Но климат меняется — не без участия человека. А с этими изменениями приходят и новые вызовы.

В частности, сейсмологи и геологи говорят: украинцам нужно готовить к кардинальным изменениям погоды, а также к новым вызовам, таким как смерчи и землетрясения.

Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь в интервью РБК-Украина рассказал, где в ближайшее время ждать землетрясений в Украине. Самое интересное, рассказываем дальше в материале.

Возможны ли в Украине землетрясения

По словам ученого, большинство украинских территорий расположены на Украинском кристаллическом щите. Это один из старейших щитов в Европе и практически монолитный, без разломов.

Именно поэтому сейсмическая активность у нас не наблюдается.

— Ближайшая сейсмически активная зона — это зона Вранча в Румынии, которая расположена в 110 километрах от нашей границы. Большинство землетрясений у нас в основном уходят оттуда, — объясняет Дмитрий Гринь.

По его словам, сейсмически активными в Украине считаются территории:

Крыма;

Одесской;

Черновицкой;

Львовской;

Тернопольской;

Винницкой;

Кировоградской области.

Но такие землетрясения не очень сильны.

И нарастание их количества не прогнозируется: в 2024 году в Украине было девять небольших землетрясений, а в 2025 году сильнейшее землетрясение, силой магнитуды в четыре балла, почувствовали жители Полтавской области.

Но, как отмечает ученый, идет волнообразная разгрузка, так что в 2025 году количество землетрясений не будет увеличиваться.

Где в Украине ждать землетрясений

Ученый говорит, что в сейсмике есть понятие ста лет, когда повторяются сильные землетрясения. Самое сильное землетрясение в Украине в последний раз произошло в 1927 году, в Крыму.

Тогда землетрясение разрушило 70% Ялты, а сила толчков достигала семи баллов.

— В сейсмике есть понятие исторического термина. Такие события, как правило, повторяются каждые 100 лет плюс-минус несколько лет. Так что ожидания по Крыму достаточно серьезные, — говорит Гринь.

По такой логике сильные подземные толчки могут быть в Крыму уже в 2027 году.

Слабые землетрясения не опасны для Украины. Такие толчки могут вызвать звон стекла и легкого качания мебели и листьев на растениях.

О том, как правильно вести себя во время землетрясения и чего точно нельзя делать, мы рассказывали в нашем другом материале.

