Как вести себя при землетрясении в квартире, на улице и в машине

Недавние землетрясения в Турции и Сирии всколыхнули весь мир. Уже известно о гибели от стихии 5 тыс. человек.
Однако количество жертв растет с каждым часом, из-под завалов до сих пор спасатели достают людей. Хотя землетрясения в Украине — довольно редкое явление, нам нужно знать, что делать в случае опасности. Как вести себя при землетрясении — читай в материале.
Не паникуй и успокой тех, кто едет с тобой в машине. Останови авто и открой все двери. Будь в машине до тех пор, пока не остановятся колебания.
Уезжай от многоэтажек, моря, рек. Осмотри местность и убедись, нет ли пострадавших.
Уезжай от многоэтажек, моря, рек. Осмотри местность и убедись, нет ли пострадавших.
Позвони в спасательные службы, если нужна медицинская помощь кому-либо из окружающих. Не останавливай машину под мостом и линиями электропередачи. Не ставай под балконами и деревьями. Если есть возможность пройти путь — делай это пешком, а не на авто.
Нужно ходить по тем улицам, где будет меньше многоэтажных домов, линий электросетей, водохранилищ.
Если далеко идти не хочешь, зайди под портик входа в подъезд. Остерегайся проводов с напряжением, стекла, опасных предметов.
Если далеко идти не хочешь, зайди под портик входа в подъезд. Остерегайся проводов с напряжением, стекла, опасных предметов.
Если видишь пожар, не иди туда. Найди питьевую воду и помогай другим, если они в опасности. Следи за тем, чтобы не попасть в толпу. В большом скоплении людей тебя могут затоптать. Скрести руки на туловище, чтобы не сломать грудную клетку.
В первую очередь учитель должен пересчитать количество всех учащихся. Они должны отвечать за свои вещи, собрать все самое необходимое.
После этого преподаватель должен передать детей родителям или завести их в безопасное место. Если землетрясение застало на занятии, дети должны залезть под парты, остерегаться окон.
Нужно знать, что подземные станции метро — это безопасное место. Однако в поезде нужно не поддаваться панике, действовать логически и не нервничать, если выключат свет (электроэнергия может исчезнуть после первых толчков).
Если ты оказался(-лась) в такой ситуации, ни в коем случае не паникуй. Тебе нужно выжить. Посмотри в карманах куртки, брюк и другой одежды и найди фонарик, телефон, свисток (подойдет все, что может подавать сигнал). Привлекай к себе внимание и жди помощи.
Нам не хочется представлять ужасные ситуации, но надо быть готовым к чему угодно. Как бы ни было, знания по безопасности лишними не будут. Ранее мы рассказывали, что делать при обрушении дома.
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