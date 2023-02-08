Как вести себя при землетрясении в квартире, на улице и в машине

Недавние землетрясения в Турции и Сирии всколыхнули весь мир. Уже известно о гибели от стихии 5 тыс. человек.

Однако количество жертв растет с каждым часом, из-под завалов до сих пор спасатели достают людей. Хотя землетрясения в Украине — довольно редкое явление, нам нужно знать, что делать в случае опасности. Как вести себя при землетрясении — читай в материале.

Как вести себя при землетрясении: основные правила

всегда сохраняй спокойствие и не поддавайся общей панике;

берегись предметов и обломков, которые могут на тебя упасть;

если находишься на первых этажах — лучше выйди на улицу, подальше от квартир и домов;

если живешь на высоких этажах и не хочешь никуда бежать, то лучше выйди из угловых комнат;

стань во внутреннюю дверь или в угол комнаты, главное — подальше от окон;

на восьмом – десятом этажах, если ты хочешь выбежать на улицу, делай это осторожно (лифт может не работать, а на лестнице будет скопление большого количества людей);

обращай внимание на то, как ты идешь, избегай электрических проводов;

отойди от высоток, путепроводов, мостов.

Что делать, если землетрясение застало тебя в автомобиле

Не паникуй и успокой тех, кто едет с тобой в машине. Останови авто и открой все двери. Будь в машине до тех пор, пока не остановятся колебания.

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Уезжай от многоэтажек, моря, рек. Осмотри местность и убедись, нет ли пострадавших.

Позвони в спасательные службы, если нужна медицинская помощь кому-либо из окружающих. Не останавливай машину под мостом и линиями электропередачи. Не ставай под балконами и деревьями. Если есть возможность пройти путь — делай это пешком, а не на авто.

Что делать после землетрясения

Успокойся и не беги к многоэтажке, если там живешь. Землетрясение может начаться снова. Успокой тех, кто рядом. Если есть возможность, помоги пострадавшим. По приходу домой проверь, нет ли утечки газа, разбитого стекла. Если захочешь воды — прокипяти ее перед употреблением. Не зажигай ничего, не включай газ до тех пор, пока не пройдет опасность. Телефоном тоже лучше некоторое время не пользоваться (кроме случаев, когда нужно позвонить спасателям). Не езди по городу, если нет необходимости в твоей помощи. Не посещай пляжи и морские побережья, там может быть опасно. Будь готов(-а) к тому, что землетрясение может снова начаться.

Как вести себя при землетрясении дома

держи себя в руках, не паникуй;

лучше залезь под большой стол, как можно дальше от окон и главных стен;

выключи газ, перекрой воду и выключи все электроприборы;

одень детей и стариков, отведи их в безопасность (лучше всего — на улицу или в специально предназначенные для этого места);

не пользуйся телефоном, если нет необходимости;

включи радио и слушай новости с его помощью;

если нужно выйти — открой дверь;

закрой балкон и не выходи на него до тех пор, пока будут продолжаться колебания;

не катайся на лифте, не пользуйся спичками;

если первые колебания пройдут — беги на улицу (при этом возьми с собой все самое необходимое: документы, технику, ценные вещи);

закрой все двери и перекрой газ, воду;

когда все родные будут рядом, идите в ближайший центр сбора людей (лучше пешком).

Как ходить по улице во время землетрясения

Нужно ходить по тем улицам, где будет меньше многоэтажных домов, линий электросетей, водохранилищ.

Если далеко идти не хочешь, зайди под портик входа в подъезд. Остерегайся проводов с напряжением, стекла, опасных предметов.

Если видишь пожар, не иди туда. Найди питьевую воду и помогай другим, если они в опасности. Следи за тем, чтобы не попасть в толпу. В большом скоплении людей тебя могут затоптать. Скрести руки на туловище, чтобы не сломать грудную клетку.

Что делать во время землетрясения в школе или университете

В первую очередь учитель должен пересчитать количество всех учащихся. Они должны отвечать за свои вещи, собрать все самое необходимое.

После этого преподаватель должен передать детей родителям или завести их в безопасное место. Если землетрясение застало на занятии, дети должны залезть под парты, остерегаться окон.

Что делать, если во время землетрясения ты в поезде или метро

Нужно знать, что подземные станции метро — это безопасное место. Однако в поезде нужно не поддаваться панике, действовать логически и не нервничать, если выключат свет (электроэнергия может исчезнуть после первых толчков).

Что делать после землетрясения дома

Если все колебания — позади, то осмотри дом на наличие серьезных повреждений. Не пользуйся опасными предметами, определенное время не включай газ и электричество. Не перегружай мобильных операторов, звони только в случае крайней необходимости.

Землетрясение: как вести себя под обломками

Если ты оказался(-лась) в такой ситуации, ни в коем случае не паникуй. Тебе нужно выжить. Посмотри в карманах куртки, брюк и другой одежды и найди фонарик, телефон, свисток (подойдет все, что может подавать сигнал). Привлекай к себе внимание и жди помощи.

Нам не хочется представлять ужасные ситуации, но надо быть готовым к чему угодно. Как бы ни было, знания по безопасности лишними не будут. Ранее мы рассказывали, что делать при обрушении дома.

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